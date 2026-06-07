

Vidéo : Une serpillère lui joue un mauvais tour Posté par Daniellou

Une femme de ménage s’est retrouvée enfermée dehors d’une façon peu banale.



Vidéo (56s) : Serpillère vs Porte





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation pouletman Je m'installe Inscrit le: 8/8/2014 Envois: 129 Karma: 428 Re: Une serpillère lui joue un mauvais tour Re: Une serpillère lui joue un mauvais tour 1 Une des qualités d'Haaland c'est d'être toujours bien placé Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.