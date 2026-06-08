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Vidéo : Ces amis lui font une mauvaise blague pendant un jeu au-dessus d'un bassin

Posté par Kilroy1 le 8/6/2026 9:30:11

vidéo saut bassin mauvais blague bouche sang jeu jambe
Avec des amis comme ça, pas besoin d’ennemis !




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Bricci
    Posté le: 8/6/2026 9:31  Mis à jour: 8/6/2026 9:31
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2384
    Karma: 8622
     Re: Ces amis lui font une mauvaise blague pendant un jeu ...
     0 
    C'est dans le besoin qu'on reconnait ses amis 😃
    Kamerz
    Posté le: 8/6/2026 10:07  Mis à jour: 8/6/2026 10:07
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 175
    Karma: 183
     Re: Ces amis lui font une mauvaise blague pendant un jeu ...
     0 
    Ce qui est important avec ses amis c’est de savoir mettre les choses à plat.
    Haut de page Haut  
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