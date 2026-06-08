Vidéo : Ecouter et respecter les consignes à un stand de tir
Posté par Kilroy1 le 8/6/2026 10:19:07
Au stand de tir, il est important d'être attentif aux instructions...
- Vidéo (10s) : Regarde et écoute
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Vidéo : Ecouter et respecter les consignes à un stand de tir
Posté par Kilroy1 le 8/6/2026 10:19:07
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