Vidéo : Sculpter un portrait sur un caillou avec un laser
Posté par Kilroy1 le 8/6/2026 14:16:05
Avec sa machine de gravure laser, il sculpte des cailloux.
- Vidéo (10s) : Sculpture laser sur un caillou
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Vidéo : Sculpter un portrait sur un caillou avec un laser
Posté par Kilroy1 le 8/6/2026 14:16:05
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