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Vidéo : Sculpter un portrait sur un caillou avec un laser

Posté par Kilroy1 le 8/6/2026 14:16:05

vidéo sculpture machine laser buste homme cailloux pierre
Avec sa machine de gravure laser, il sculpte des cailloux.




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