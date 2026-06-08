

Vidéo : Un raccourci bien pratique en Chine pour éviter les routes de montagne Posté par Kilroy1

En Chine, un automobiliste filme sa traversée d’un tunnel de montagne particulièrement étroit.



Vidéo (2mn55s) : Traverser un tunnel étroit en Chine





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Vidéo : Coulée de neige dans un tunnel (Pyrénées) Vidéo : Raccourci en voiture #Fail Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 472 Karma: 647 Re: Un raccourci bien pratique en Chine pour éviter les r... Re: Un raccourci bien pratique en Chine pour éviter les r... 0 devenu claustrophobe au bout de 5s dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3091 Karma: 8406 Re: Un raccourci bien pratique en Chine pour éviter les r... Re: Un raccourci bien pratique en Chine pour éviter les r... 0 Un raccourci bien pas du tout pratique en Chine pour éviter les routes de montagne Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.