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Vidéo : Un raccourci bien pratique en Chine pour éviter les routes de montagne

Posté par Kilroy1 le 8/6/2026 15:01:55

vidéo tunnel etroit raccourci voiture chine
En Chine, un automobiliste filme sa traversée d’un tunnel de montagne particulièrement étroit.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    zorgOne
    Posté le: 8/6/2026 15:05  Mis à jour: 8/6/2026 15:05
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 472
    Karma: 647
     Re: Un raccourci bien pratique en Chine pour éviter les r...
     0 
    devenu claustrophobe au bout de 5s
    dtclulu
    Posté le: 8/6/2026 15:47  Mis à jour: 8/6/2026 15:47
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3091
    Karma: 8406
     Re: Un raccourci bien pratique en Chine pour éviter les r...
     0 
    Un raccourci bien pas du tout pratique en Chine pour éviter les routes de montagne
    Haut de page Haut  
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