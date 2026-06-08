Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 domi131802648
2 Kilroy12067
3 FMJ651764
4 Wiliwilliam1340
5 Daniellou845
6 MYRRZINN563
7 Crazy-13510
8 alfosynchro508
9 Baba-Yaga344
10 Asmodee88341

Vidéo : Toujours regarder devant soi en conduisant

Posté par Kilroy1 le 8/6/2026 16:27:03

vidéo motard moto chute fail karma instant voiture barriere inde
En Inde, un motard s’énerve contre un automobiliste qui vient de se rabattre devant lui.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Instant karma pour un motard en colère
  • Vidéo : Motard Imprudent (Instant Karma)
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    momo57
    Posté le: 8/6/2026 16:35  Mis à jour: 8/6/2026 16:35
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 2/12/2015
    Envois: 291
    Karma: 650
     Re: Toujours regarder devant soi en conduisant
     0 
    La faute du motard....

    Mais en même temps, on en parle des barrières ridicules posées comme ca ???
    billyboy45
    Posté le: 8/6/2026 16:44  Mis à jour: 8/6/2026 16:44
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1224
    Karma: 2089
     Re: Toujours regarder devant soi en conduisant
     0 
    J'ai envie de dire cheh vu sa conduite, mais en vrai c'est quoi cette barrière? C'est ultra dangereux même pour quelqu'un qui roule à vitesse normale si y'a un peu de traffic y'a moyen de pas la voir, tu changes de voie et paf
    mawt1
    Posté le: 8/6/2026 16:45  Mis à jour: 8/6/2026 16:45
    #3
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 17/2/2008
    Envois: 7120
    Karma: 3423
    En ligne !
     Re: Toujours regarder devant soi en conduisant
     0 
    La barrière en plein milieu d'une autoroute ^^
    zorgOne
    Posté le: 8/6/2026 17:05  Mis à jour: 8/6/2026 17:05
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 474
    Karma: 648
     Re: Toujours regarder devant soi en conduisant
     0 
    plus dangereux mais aussi utile qu'une popin RGPD
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.