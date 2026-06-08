

Vidéo : Toujours regarder devant soi en conduisant Posté par Kilroy1

En Inde, un motard s’énerve contre un automobiliste qui vient de se rabattre devant lui.



Vidéo (1mn18s) : Un motard râle sur un automobiliste #InstantKarma





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Vidéo : Instant karma pour un motard en colère Vidéo : Motard Imprudent (Instant Karma) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 291 Karma: 650 Re: Toujours regarder devant soi en conduisant Re: Toujours regarder devant soi en conduisant 0 La faute du motard....



Mais en même temps, on en parle des barrières ridicules posées comme ca ??? billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1224 Karma: 2089 Re: Toujours regarder devant soi en conduisant Re: Toujours regarder devant soi en conduisant 0 J'ai envie de dire cheh vu sa conduite, mais en vrai c'est quoi cette barrière? C'est ultra dangereux même pour quelqu'un qui roule à vitesse normale si y'a un peu de traffic y'a moyen de pas la voir, tu changes de voie et paf mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7120 Karma: 3423 En ligne ! Re: Toujours regarder devant soi en conduisant Re: Toujours regarder devant soi en conduisant 0 La barrière en plein milieu d'une autoroute ^^ zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 474 Karma: 648 Re: Toujours regarder devant soi en conduisant Re: Toujours regarder devant soi en conduisant 0 plus dangereux mais aussi utile qu'une popin RGPD Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.