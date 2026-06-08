Vidéo : Toujours regarder devant soi en conduisant

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momo57
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Posté le: 8/6/2026 16:35 Mis à jour: 8/6/2026 16:35
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Je m'installe
Inscrit le: 2/12/2015
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Re: Toujours regarder devant soi en conduisant
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La faute du motard....
Mais en même temps, on en parle des barrières ridicules posées comme ca ???
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billyboy45
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Posté le: 8/6/2026 16:44 Mis à jour: 8/6/2026 16:44
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Je suis accro
Inscrit le: 17/7/2008
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Karma: 2089
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Re: Toujours regarder devant soi en conduisant
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J'ai envie de dire cheh vu sa conduite, mais en vrai c'est quoi cette barrière? C'est ultra dangereux même pour quelqu'un qui roule à vitesse normale si y'a un peu de traffic y'a moyen de pas la voir, tu changes de voie et paf
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mawt1
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Posté le: 8/6/2026 16:45 Mis à jour: 8/6/2026 16:45
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J'aime glander ici
Inscrit le: 17/2/2008
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En ligne !
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Re: Toujours regarder devant soi en conduisant
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La barrière en plein milieu d'une autoroute ^^
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zorgOne
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Posté le: 8/6/2026 17:05 Mis à jour: 8/6/2026 17:05
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Je m'installe
Inscrit le: 7/3/2022
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Re: Toujours regarder devant soi en conduisant
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plus dangereux mais aussi utile qu'une popin RGPD
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