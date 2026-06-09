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Vidéo : Un charpentier a laissé trainé son outil avant de serrer des planches

Posté par Koreus le 9/6/2026 9:36:52

vidéo charpentier fail sexe coince planche bois douleur
Sur un chantier, un charpentier a oublié de ranger son outil avant de serrer des planches.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un apprenti charpentier a mal compris la consigne

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    Auteur Conversation
    Wiliwilliam
    Posté le: 9/6/2026 9:39  Mis à jour: 9/6/2026 9:39
    #1
    Membre Premium
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 40639
    Karma: 20614
     Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser...
     3 
    Moins de cocaïne, plus de crème solaire.
    Bricci
    Posté le: 9/6/2026 9:58  Mis à jour: 9/6/2026 9:58
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2391
    Karma: 8629
    En ligne !
     Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser...
     1 
    J'ai cru qu'il allait se la recoincer au moment du marteau !
    Baba-Yaga
    Posté le: 9/6/2026 10:07  Mis à jour: 9/6/2026 10:07
    #3
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 19687
    Karma: 13385
    En ligne !
     Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser...
     0 
    Heureusement que le ridicule ne tue pas.
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