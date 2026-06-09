

Vidéo : Un charpentier a laissé trainé son outil avant de serrer des planches Posté par Koreus

Sur un chantier, un charpentier a oublié de ranger son outil avant de serrer des planches.



Vidéo (1mn4s) : Charpentier Fail





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Vidéo : Un apprenti charpentier a mal compris la consigne Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Wiliwilliam Membre Premium Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 40639 Karma: 20614 Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser... Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser... 3 Moins de cocaïne, plus de crème solaire. Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2391 Karma: 8629 En ligne ! Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser... Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser... 1 J'ai cru qu'il allait se la recoincer au moment du marteau ! Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 19687 Karma: 13385 En ligne ! Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser... Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser... 0 Heureusement que le ridicule ne tue pas. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.