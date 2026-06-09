Vidéo : Un charpentier a laissé trainé son outil avant de serrer des planches

|Auteur
|Conversation
|
Wiliwilliam
|
Posté le: 9/6/2026 9:39 Mis à jour: 9/6/2026 9:39
|
Membre Premium
Inscrit le: 7/4/2012
Envois: 40639
Karma: 20614
|
Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser...
3
Moins de cocaïne, plus de crème solaire.
|
|
|
Bricci
|
Posté le: 9/6/2026 9:58 Mis à jour: 9/6/2026 9:58
|
Je masterise !
Inscrit le: 30/9/2019
Envois: 2391
Karma: 8629
En ligne !
|
Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser...
1
J'ai cru qu'il allait se la recoincer au moment du marteau !
|
|
|
Baba-Yaga
|
Posté le: 9/6/2026 10:07 Mis à jour: 9/6/2026 10:07
|
Membre Premium
Inscrit le: 10/7/2016
Envois: 19687
Karma: 13385
En ligne !
|
Re: Un charpentier a laissé trainé son outil avant de ser...
0
Heureusement que le ridicule ne tue pas.
|
|