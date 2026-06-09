Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 domi131802666
2 Kilroy12069
3 FMJ651764
4 Wiliwilliam1347
5 Daniellou850
6 MYRRZINN564
7 alfosynchro510
8 Crazy-13510
9 Baba-Yaga344
10 Asmodee88343

Vidéo : Qui fait mieux le monnwalk ?

Posté par Daniellou le 9/6/2026 10:50:44

vidéo caijun moonwalk imitation michael jackson sosie danse
Dans un centre commercial, deux personnes comparent leur moonwalk, vous votez pour qui ?




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Comment faire le moonwalk
  • Vidéo : Moonwalk à Ski
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.