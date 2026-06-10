Vidéo : Un perroquet teste un micro avec des effets sonores
Posté par Daniellou le 10/6/2026 14:42:52
Jackson le perroquet teste un micro qui fait des effets sonores.
- Vidéo (28s) : Perroquet vs Micro
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Vidéo : Un perroquet teste un micro avec des effets sonores
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