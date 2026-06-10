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Vidéo : Un perroquet teste un micro avec des effets sonores

Posté par Daniellou le 10/6/2026 14:42:52

vidéo perroquet micro effet son cacatoes blanc
Jackson le perroquet teste un micro qui fait des effets sonores.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    dtclulu
    Posté le: 10/6/2026 15:39  Mis à jour: 10/6/2026 15:39
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3094
    Karma: 8416
     Re: Un perroquet teste un micro avec des effets sonores
     1 
    avec toutes les m....es qu'on peut entendre à la radio/tv etc ...  , je me demande si c'est pas des perroquets en fait !?
    Haut de page Haut  
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