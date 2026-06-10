

Vidéo : Un math de football avec deux ambiances : pluie et soleil Posté par Daniellou

Sur un terrain de foot en Angleterre, un phénomène météorologique amusant s'est produit.



Vidéo (26s) : Match de foot entre pluie et soleil





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Vidéo : Météo écossaise Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Yazguen Membre Premium Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16264 Karma: 17298 Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so... Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so... 2 La météo a choisi son camp visiblement dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3095 Karma: 8417 Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so... Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so... 1 malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 205 Karma: 345 Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so... Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so... 0 Quand j'étais môme, à un barbecue chez des amis, c'était grand soleil et sec dans le jardin derrière la maison. J'ai traversé la maison pour sortir par la porte de devant et là, il pleuvait... c'était troublant et drôle à la fois. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.