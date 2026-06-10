Vidéo : Un math de football avec deux ambiances : pluie et soleil

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Yazguen
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Posté le: 10/6/2026 16:10 Mis à jour: 10/6/2026 16:10
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Membre Premium
Inscrit le: 18/2/2005
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Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so...
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La météo a choisi son camp visiblement
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dtclulu
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Posté le: 10/6/2026 16:46 Mis à jour: 10/6/2026 16:46
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Je masterise !
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Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so...
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malenko
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Posté le: 10/6/2026 17:09 Mis à jour: 10/6/2026 17:09
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Je m'installe
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Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so...
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Quand j'étais môme, à un barbecue chez des amis, c'était grand soleil et sec dans le jardin derrière la maison. J'ai traversé la maison pour sortir par la porte de devant et là, il pleuvait... c'était troublant et drôle à la fois.
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