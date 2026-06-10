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Vidéo : Un math de football avec deux ambiances : pluie et soleil

Posté par Daniellou le 10/6/2026 15:49:32

vidéo pluie soleil match football terrain angleterre phenomene meteo
Sur un terrain de foot en Angleterre, un phénomène météorologique amusant s'est produit.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Météo écossaise
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Yazguen
    Posté le: 10/6/2026 16:10  Mis à jour: 10/6/2026 16:10
    #1
    Membre Premium
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16264
    Karma: 17298
     Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so...
     2 
    La météo a choisi son camp visiblement
    dtclulu
    Posté le: 10/6/2026 16:46  Mis à jour: 10/6/2026 16:46
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3095
    Karma: 8417
     Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so...
     1 
    malenko
    Posté le: 10/6/2026 17:09  Mis à jour: 10/6/2026 17:09
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 27/6/2017
    Envois: 205
    Karma: 345
     Re: Un math de football avec deux ambiances : pluie et so...
     0 
    Quand j'étais môme, à un barbecue chez des amis, c'était grand soleil et sec dans le jardin derrière la maison. J'ai traversé la maison pour sortir par la porte de devant et là, il pleuvait... c'était troublant et drôle à la fois.
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