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Vidéo : Quand tu dois tondre ta pelouse

Posté par Daniellou le 11/6/2026 18:40:43

vidéo tondeuse pelouse maison feu incendie voision
Aux États-Unis, un homme est bien décidé à tondre sa pelouse, quoi qu’il arrive.




Sur le même sujet :
  • Image : Il tond la pelouse avec une tornade derrière lui (Canada)
  • Vidéo : Gazon matelas à eau
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    mawt1
    Posté le: 11/6/2026 18:52  Mis à jour: 11/6/2026 18:52
    #1
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 17/2/2008
    Envois: 7121
    Karma: 3426
     Re: Quand tu dois tondre ta pelouse
     0 
    Tondre la pelouse est une plaie, j'aurai fait pareil! Si c'est pelouze day, c'est pelouze day rien à foutre du reste ^^
    Bricci
    Posté le: 11/6/2026 19:26  Mis à jour: 11/6/2026 19:26
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2411
    Karma: 8682
     Re: Quand tu dois tondre ta pelouse
     0 
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