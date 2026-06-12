Vidéo : Il a un sacré pif
Posté par Koreus le 12/6/2026 16:33:47
Sur une plage en Angleterre, un homme teste le flair de son border collie.
- Vidéo (2mn35s) : Ce border collie a du flair
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Posté par Koreus le 12/6/2026 16:33:47
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