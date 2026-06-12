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Vidéo : Il a un sacré pif

Posté par Koreus le 12/6/2026 16:33:47

vidéo chien flair nez plage border collie balle
Sur une plage en Angleterre, un homme teste le flair de son border collie.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 12/6/2026 16:38  Mis à jour: 12/6/2026 16:38
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2483
    Karma: 4512
     Re: Il a un sacré pif
     1 
    Sa performance est borderline…
    Haut de page Haut  
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