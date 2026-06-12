

Vidéo : Il a un sacré pif Posté par Koreus

Sur une plage en Angleterre, un homme teste le flair de son border collie.



Vidéo (2mn35s) : Ce border collie a du flair





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2483 Karma: 4512 Re: Il a un sacré pif Re: Il a un sacré pif 1 Sa performance est borderline… Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.