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Vidéo : Tous les héros ne portent pas de cape

Posté par Asmodee88 le 12/6/2026 17:02:23

vidéo sauvetage dauphin filet peche bateau homme slip
Tous les héros ne portent pas de cape. Certains ne portent qu’un slip…




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    ThomGamer
    Posté le: 12/6/2026 17:26  Mis à jour: 12/6/2026 17:26
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1948
    Karma: 3946
     Re: Tous les héros ne portent pas de cape
     0 
    Flipper était tranquillement en train de se faire un buffet à volonté quand Michel le pêcheur l'a foutu dehors !
    guizmof
    Posté le: 12/6/2026 17:30  Mis à jour: 12/6/2026 17:30
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 55
    Karma: 50
    En ligne !
     Re: Tous les héros ne portent pas de cape
     0 
    Et merde Gérard c'est un requin...Gérard ?
    Haut de page Haut  
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