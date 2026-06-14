

Vidéo : Joli strike dans un bowling Posté par Daniellou

En Angleterre, une jeune homme a fait un joli strike dans un bowling...



Vidéo (8s) : Strike!





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Ils sont "légers" les murs de ce Bowling.



Pour le conducteur, il a essayé de représenter (à sa façon) l'expression "faire son trou". Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2487 Karma: 4514 Re: Joli strike dans un bowling Re: Joli strike dans un bowling 0 C'est devenu un rouling. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.