Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 domi131802694
2 Kilroy12191
3 FMJ651764
4 Wiliwilliam1397
5 Daniellou1112
6 MYRRZINN585
7 Crazy-13527
8 alfosynchro526
9 Baba-Yaga365
10 Asmodee88358

Vidéo : Joli strike dans un bowling

Posté par Daniellou le 14/6/2026 9:47:25

vidéo bowling voiture crash accident trou mur angleterre
En Angleterre, une jeune homme a fait un joli strike dans un bowling...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Fail Win au bowling
  • Vidéo : Descente en luge Fail
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    JackVance
    Posté le: 14/6/2026 10:24  Mis à jour: 14/6/2026 10:24
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 829
    Karma: 949
     Re: Joli strike dans un bowling
     0 
    Ah ouais, le placo en mur maître... pourquoi pas !
    Ils sont "légers" les murs de ce Bowling.

    Pour le conducteur, il a essayé de représenter (à sa façon) l'expression "faire son trou".
    Padma
    Posté le: 14/6/2026 10:58  Mis à jour: 14/6/2026 10:58
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2487
    Karma: 4514
     Re: Joli strike dans un bowling
     0 
    C'est devenu un rouling.
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.