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Vidéo : Le pire streaker du monde de foot vient des US

Posté par Wiliwilliam le 14/6/2026 10:39:52

vidéo streaker football coupe monde match fail pire
Cela ne pouvait pas finir autrement.





Sur le même sujet :
  • Vidéo : Streaker Fail
  • Vidéo : Un streaker plaqué par un agent de sécurité
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 14/6/2026 11:01  Mis à jour: 14/6/2026 11:01
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2487
    Karma: 4514
    En ligne !
     Re: Le pire streaker du monde de foot vient des US
     0 
    Déjà, cela ne vient-il pas du sport le pire du monde ?
    je suis téméraire, je sais.
    Haut de page Haut  
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