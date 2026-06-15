

Vidéo : Un chien amputé d'une patte court avec une prothèse Posté par Kilroy1

Lors d’une balade à cheval, Matteo, un chien amputé d’une patte avant, court à toute vitesse aux côtés de sa maîtresse grâce à sa prothèse.



Vidéo (1mn25s) : Prothèse canine





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