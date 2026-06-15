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Vidéo : Un chien amputé d'une patte court avec une prothèse

Posté par Kilroy1 le 15/6/2026 10:01:36

vidéo chien prothese amputation patte courir
Lors d’une balade à cheval, Matteo, un chien amputé d’une patte avant, court à toute vitesse aux côtés de sa maîtresse grâce à sa prothèse.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un chien court grâce à des prothèses imprimées en 3D
  • Vidéo : Un éléphant avec une prothèse
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Makrout
    Posté le: 15/6/2026 10:08  Mis à jour: 15/6/2026 10:08
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 9/5/2017
    Envois: 73
    Karma: 58
    En ligne !
     Re: Un chien amputé d'une patte court avec une proth...
     2 
    Trop moignon
    Juans
    Posté le: 15/6/2026 10:13  Mis à jour: 15/6/2026 10:13
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 8/2/2019
    Envois: 58
    Karma: 250
     Re: Un chien amputé d'une patte court avec une proth...
     0 
    Tout simplement :



    Merci et bonne semaine.
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