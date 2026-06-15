Vidéo : Un chien amputé d'une patte court avec une prothèse

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Makrout
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Posté le: 15/6/2026 10:08 Mis à jour: 15/6/2026 10:08
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 9/5/2017
Envois: 73
Karma: 58
En ligne !
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Re: Un chien amputé d'une patte court avec une proth...
2
Trop moignon
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Juans
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Posté le: 15/6/2026 10:13 Mis à jour: 15/6/2026 10:13
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 8/2/2019
Envois: 58
Karma: 250
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Re: Un chien amputé d'une patte court avec une proth...
0
Tout simplement :
Merci et bonne semaine.
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