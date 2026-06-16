

Vidéo : Un Faucon Millenium qui ressemble à un faucon Posté par Inkonito

Thomas Deininger est un artiste basé dans le Rhode Island qui réalise des sculptures complexes à partir d'objets mis au rebut et de déchets plastiques afin de mettre en lumière les problèmes liés à la consommation, au gaspillage et à la pollution environnementale.



Vidéo (1mn25s) : Faucon Millenium par Thomas Deininger





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Ceci dit bonne musique. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.