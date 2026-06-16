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Vidéo : Un Faucon Millenium qui ressemble à un faucon

Posté par Inkonito le 16/6/2026 10:51:14

vidéo faucon millenium star wars oiseau jouet art thomas deininger
Thomas Deininger est un artiste basé dans le Rhode Island qui réalise des sculptures complexes à partir d'objets mis au rebut et de déchets plastiques afin de mettre en lumière les problèmes liés à la consommation, au gaspillage et à la pollution environnementale.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    nakag
    Posté le: 16/6/2026 11:21  Mis à jour: 16/6/2026 11:28
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 974
    Karma: 2264
    En ligne !
     Re: Un Faucon Millenium qui ressemble à un faucon
     0 
    Ironiquement, son œuvre est nettement plus remarquable que celle à laquelle il rend hommage.
    Ceci dit bonne musique.
    Haut de page Haut  
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