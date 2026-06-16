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Vidéo : Un Faucon Millenium qui ressemble à un faucon
Thomas Deininger est un artiste basé dans le Rhode Island qui réalise des sculptures complexes à partir d'objets mis au rebut et de déchets plastiques afin de mettre en lumière les problèmes liés à la consommation, au gaspillage et à la pollution environnementale.
Sur le même sujet :Vidéo : Le Faucon MilleniumVidéo : Millennium Falcon Lego PrankSource : Forum
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
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nakag
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Posté le: 16/6/2026 11:21 Mis à jour: 16/6/2026 11:28
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Je suis accro
Inscrit le: 30/11/2011
Envois: 974
Karma: 2264
En ligne !
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Re: Un Faucon Millenium qui ressemble à un faucon
0
Ironiquement, son œuvre est nettement plus remarquable que celle à laquelle il rend hommage.
Ceci dit bonne musique.
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