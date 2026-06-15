Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 domi131802711
2 Kilroy12205
3 FMJ651764
4 Wiliwilliam1397
5 Daniellou1151
6 MYRRZINN587
7 Crazy-13528
8 alfosynchro527
9 Baba-Yaga365
10 Asmodee88358

Vidéo : À quoi ressemble un projet développé en vibe coding ?

Posté par Daniellou le 15/6/2026 10:53:14

vidéo circuit train vibe coding chaos rail
Ca marche mais tu ne sais pas trop pourquoi et comment.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un train miniature déraille
  • Vidéo : Le train électrique le plus simple
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    zorgOne
    Posté le: 15/6/2026 11:46  Mis à jour: 15/6/2026 11:47
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 479
    Karma: 659
     Re: À quoi ressemble un projet développé en vibe coding ?
     0 
    Ne donnez pas de mauvaises idées à notre ministre des transports svp ! 🙏
    Interfector
    Posté le: 15/6/2026 11:57  Mis à jour: 15/6/2026 11:57
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 1787
    Karma: 1969
    En ligne !
     Re: À quoi ressemble un projet développé en vibe coding ?
     0 
    "Une démonstration qu’un système n’a pas forcément besoin d’être élégant pour être efficace."

    Fonctionnel je veux bien, efficace, c'est non.
    Fonctionnel c'est binaire oui/non, ici c'est oui, le train fait le tour.
    Efficace, ca se mesure avec des parametres (temps, ressources en jeu, reparabilité etc...), ici on peut pas dire que ce soit efficace, on pouvait faire plus 2 fois plus rapide avec 2 fois moins de ressource par exemple (apres c'est selon les parametres prit en compte pour mesurer l'efficacité, mais ici j'en vois pas beaucoup qui permettrait de montrer une quelconque efficacité).

    D'ailleurs vous connaissez la règle du EEF :
    Efficacité, efficacité et ficacité.
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.