

Vidéo : À quoi ressemble un projet développé en vibe coding ? Posté par Daniellou

Ca marche mais tu ne sais pas trop pourquoi et comment.



Vidéo (37s) : Circuit de train improbable





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Fonctionnel je veux bien, efficace, c'est non.

Fonctionnel c'est binaire oui/non, ici c'est oui, le train fait le tour.

Efficace, ca se mesure avec des parametres (temps, ressources en jeu, reparabilité etc...), ici on peut pas dire que ce soit efficace, on pouvait faire plus 2 fois plus rapide avec 2 fois moins de ressource par exemple (apres c'est selon les parametres prit en compte pour mesurer l'efficacité, mais ici j'en vois pas beaucoup qui permettrait de montrer une quelconque efficacité).



D'ailleurs vous connaissez la règle du EEF :

Efficacité, efficacité et ficacité. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.