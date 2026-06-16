

Vidéo : Pendant ce temps-là, dans un dortoir universitaire en Chine Posté par Daniellou

Pourquoi acheter un moniteur quand on peut avoir une TV XXL pour moins cher ?



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Vidéo : La configuration des écrans à la BBC News Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 173 Karma: 371 En ligne ! Re: Pendant ce temps-là, dans un dortoir universitaire en... Re: Pendant ce temps-là, dans un dortoir universitaire en... 0 Je cherchais à rédiger une blague sur l'état de la structure métallique horizontale qui allait bientôt permettre une rencontre IRL fracassante des deux jeunes filles! En regardant plus attentivement le poteau à droite du lit, je découvre qu'il est d'abord constitué (par le haut) de deux profils carrés tenus par des colliers de serrage, pour finir, comme par magie, par ne faire qu'un. Merci l'IA?

Et en même temps le bordel est tellement crédible...

Bises de l'inspecteur gIAdget. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.