Vidéo : Pendant ce temps-là, dans un dortoir universitaire en Chine
Posté par Daniellou le 16/6/2026 11:54:30
Pourquoi acheter un moniteur quand on peut avoir une TV XXL pour moins cher ?
- Vidéo (14s) : Chambre de geeks
Sur le même sujet :
|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
|
Vidéo : Pendant ce temps-là, dans un dortoir universitaire en Chine
Posté par Daniellou le 16/6/2026 11:54:30
Sur le même sujet :
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.