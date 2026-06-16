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Vidéo : Pendant ce temps-là, dans un dortoir universitaire en Chine

Posté par Daniellou le 16/6/2026 11:54:30

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Pourquoi acheter un moniteur quand on peut avoir une TV XXL pour moins cher ?




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    Auteur Conversation
    Eternil
    Posté le: 16/6/2026 12:14  Mis à jour: 16/6/2026 12:18
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/9/2015
    Envois: 173
    Karma: 371
    En ligne !
     Re: Pendant ce temps-là, dans un dortoir universitaire en...
     0 
    Je cherchais à rédiger une blague sur l'état de la structure métallique horizontale qui allait bientôt permettre une rencontre IRL fracassante des deux jeunes filles! En regardant plus attentivement le poteau à droite du lit, je découvre qu'il est d'abord constitué (par le haut) de deux profils carrés tenus par des colliers de serrage, pour finir, comme par magie, par ne faire qu'un. Merci l'IA?
    Et en même temps le bordel est tellement crédible...
    Bises de l'inspecteur gIAdget.
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