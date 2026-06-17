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Vidéo : Deux gymnastes se prennent pour des jouets du film Toy Story

Posté par Bricci le 17/6/2026 10:35:10

vidéo gymnastique toy story defi challenge immobile jouet
Deux gymnastes se sont amusées à relever le célèbre « Toy Story Challenge ».




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  • Vidéo : Un papa et sa fille de 4 ans chantent « You've Got a Friend In Me »
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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    zorgOne
    Posté le: 17/6/2026 11:47  Mis à jour: 17/6/2026 11:47
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 484
    Karma: 658
     Re: Deux gymnastes se prennent pour des jouets du film To...
     0 
    sympa le délire
    Padma
    Posté le: 17/6/2026 12:27  Mis à jour: 17/6/2026 12:27
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2491
    Karma: 4527
    En ligne !
     Re: Deux gymnastes se prennent pour des jouets du film To...
     0 
    Ces gymnastes ont une certaine plastique.
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