

Vidéo : Sebastian Tami fait une session de vol de proximité en parapente Posté par Bricci

Quand tu maitrises ta voile, y a moyen de bien s'amuser...



Vidéo (1mn42s) : Speed Flying avec Sebastian Tami





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Vidéo : Speed Flying en frôlant une montagne Vidéo : Speed Flying dans le brouillard Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10982 Karma: 4716 Re: Sebastian Tami fait une session de vol de proximité e... Re: Sebastian Tami fait une session de vol de proximité e... 0 Et ? Moi aussi je suis bon dans mon domaine quand je fais des bulles de savons avec les mains. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 485 Karma: 662 En ligne ! Re: Sebastian Tami fait une session de vol de proximité e... Re: Sebastian Tami fait une session de vol de proximité e... 0 et quand ça rate, il fait aussi le buzz. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.