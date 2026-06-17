Vidéo : Sebastian Tami fait une session de vol de proximité en parapente
Posté par Bricci le 17/6/2026 14:33:29
Quand tu maitrises ta voile, y a moyen de bien s'amuser...
- Vidéo (1mn42s) : Speed Flying avec Sebastian Tami
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Posté par Bricci le 17/6/2026 14:33:29
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