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Vidéo : Sebastian Tami fait une session de vol de proximité en parapente

Posté par Bricci le 17/6/2026 14:33:29

vidéo parapente acrobatique speed flying vol proximite rase-motte montagne
Quand tu maitrises ta voile, y a moyen de bien s'amuser...




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  • Vidéo : Speed Flying en frôlant une montagne
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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Loom-
    Posté le: 17/6/2026 14:43  Mis à jour: 17/6/2026 14:43
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10982
    Karma: 4716
     Re: Sebastian Tami fait une session de vol de proximité e...
     0 
    Et ? Moi aussi je suis bon dans mon domaine quand je fais des bulles de savons avec les mains.
    zorgOne
    Posté le: 17/6/2026 15:29  Mis à jour: 17/6/2026 15:29
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 485
    Karma: 662
    En ligne !
     Re: Sebastian Tami fait une session de vol de proximité e...
     0 
    et quand ça rate, il fait aussi le buzz.
    Haut de page Haut  
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