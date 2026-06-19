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Vidéo : Corentin Moutet n'aime pas qu'on lui dise quoi faire

Posté par Wiliwilliam le 19/6/2026 10:32:36

vidéo corentin moutet tennis bbc interview juron fuck polemique
Après sa victoire au Queen’s, Corentin Moutet a prononcé sept fois le mot « fuck » lors d’une interview en direct sur la BBC.




Sur le même sujet :
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  • Vidéo : Pub Soesman (Apprendre l'anglais)
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    dtclulu
    Posté le: 19/6/2026 10:43  Mis à jour: 19/6/2026 10:43
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3100
    Karma: 8438
    En ligne !
     Re: Corentin Moutet n'aime pas qu'on lui dise q...
     1 
    zorgOne
    Posté le: 19/6/2026 11:08  Mis à jour: 19/6/2026 11:08
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 487
    Karma: 674
    En ligne !
     Re: Corentin Moutet n'aime pas qu'on lui dise q...
     0 
    I didn't understand what the fucking controversy was about ?!
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