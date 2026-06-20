

Vidéo : Un chien aide son maître à débacher un camion Posté par Daniellou

En Chine, un chien aide son maitre à débacher puis replier la bâche d'un camion.



Vidéo (1mn1s) : Un chien aide à débacher et replier la bâche d'un camion





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