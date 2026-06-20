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Vidéo : Un chien aide son maître à débacher un camion

Posté par Daniellou le 20/6/2026 16:55:00

vidéo camion bache aide chien pliage
En Chine, un chien aide son maitre à débacher puis replier la bâche d'un camion.




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