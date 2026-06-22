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Vidéo : Un coq protège avec ferveur son petit poulailler

Posté par Daniellou le 22/6/2026 10:35:41

vidéo coq poulailler femme courir course poursuite
À peine le poulailler ouvert, un coq territorial se lance à la poursuite de sa propriétaire.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 22/6/2026 10:51  Mis à jour: 22/6/2026 10:51
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3738
    Karma: 2815
     Re: Un coq protège avec ferveur son petit poulailler
     0 
    C'est Rico le coq !
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