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Vidéo : Un chiot affamé court vers sa gamelle

Posté par Kilroy1 le 22/6/2026 11:59:08

vidéo chiot chien gamelle faim lait caniche courir
Comment invoquer un chiot ? En posant une gamelle de lait.




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    zorgOne
    Posté le: 22/6/2026 12:31  Mis à jour: 22/6/2026 12:32
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 490
    Karma: 684
     Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle
     2 
    ? ... il n'y a plus de chat sur les internets ?
    momo57
    Posté le: 22/6/2026 13:12  Mis à jour: 22/6/2026 13:12
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 2/12/2015
    Envois: 292
    Karma: 655
     Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle
     0 
    On peut en faire des choses en accélérant la vidéo......
    Mais pas sur que cela vaille un article !
    Baba-Yaga
    Posté le: 22/6/2026 13:51  Mis à jour: 22/6/2026 13:51
    #3
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 19737
    Karma: 13426
     Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle
     1 
    Un rot et un gros dodo.
    SoBas
    Posté le: 22/6/2026 14:21  Mis à jour: 22/6/2026 14:21
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/4/2022
    Envois: 414
    Karma: 594
     Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle
     0 
    @Kilroy1

    Citation :
    Le bébé caniche traverse toute la pièce

    On est sûr de l'info, là ?
    Je demande parce que ça ressemble plutôt à un très jeune golden retriever. ;
    Haut de page Haut  
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