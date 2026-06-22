

Vidéo : Un chiot affamé court vers sa gamelle Posté par Kilroy1

Comment invoquer un chiot ? En posant une gamelle de lait.



Vidéo (40s) : Chiot affamé





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 490 Karma: 684 Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle 2 ? ... il n'y a plus de chat sur les internets ? momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 292 Karma: 655 Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle 0 On peut en faire des choses en accélérant la vidéo......

Mais pas sur que cela vaille un article ! Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 19737 Karma: 13426 Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle 1 Un rot et un gros dodo. SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 414 Karma: 594 Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle Re: Un chiot affamé court vers sa gamelle 0 Kilroy1



Citation : Le bébé caniche traverse toute la pièce

On est sûr de l'info, là ?

Je demande parce que ça ressemble plutôt à un très jeune golden retriever. ; Citation :On est sûr de l'info, là ?Je demande parce que ça ressemble plutôt à un très jeune golden retriever. ; Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.