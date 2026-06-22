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Vidéo : Un cycliste aide un homme à rattraper son bus

Posté par Kilroy1 le 22/6/2026 16:34:29

vidéo samaritain bus aide bonne action velo cargo cycliste
A Chicago, un cycliste a vu un homme courir après son bus, il lui a proposé son aide.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un scootériste aide une cavalière à rattraper son cheval en fuite (Pays-Bas)
  • Vidéo : Un scootériste aide un homme à attraper son bus
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 22/6/2026 17:15  Mis à jour: 22/6/2026 17:20
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3740
    Karma: 2815
     Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus
     0 
    Il a eu son bus, mais a failli mourir 3 fois 🙂

    en fait c'est très sympa comme coup de main
    p_bapt
    Posté le: 22/6/2026 17:53  Mis à jour: 22/6/2026 18:04
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 116
    Karma: 164
     Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus
     0 
    Arf j'ai déjà vu ça il y a quelques jours... mais où ?
    C'était pas dans un Koreusity ?

    La vidéo Youtube n'ai que 100 vues donc c'est encore plus improbable que je l'ai découverte là.
    Koreus
    Posté le: 22/6/2026 17:56  Mis à jour: 22/6/2026 17:56
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 3/7/2002
    Envois: 77106
    Karma: 39033
     Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus
     0 
    @p_bapt Tu confonds peut etre avec cette vidéo ?
    https://www.koreus.com/video/scooter-attraper-bus.html
    p_bapt
    Posté le: 22/6/2026 18:06  Mis à jour: 22/6/2026 18:06
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 116
    Karma: 164
     Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus
     0 
    @Koreus Wah, voyage en 2014 ! 😅
    Nope, jamais vue celle là.
    Crazy-13
    Posté le: 22/6/2026 18:06  Mis à jour: 22/6/2026 18:06
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86463
    Karma: 9814
     Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus
     0 
    j'en ai eut un une fois qui m'a aidé à rattraper le bus que j'avais loupé, sauf que c'était le bus scolaire, amenant à l'école, et que j'avais fait exprès de le raté au départ, mais non, cette bonne samaritaine ma pris et m'a déposé au prochain arrêt que le bus faisait pour que je puisse cette fois monter dedans. 😅
    p_bapt
    Posté le: 22/6/2026 18:14  Mis à jour: 22/6/2026 18:15
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 116
    Karma: 164
     Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus
     0 
    Trouvé 🙂
    Une version short publiée un peu avant qui a fait 11 M vues.
    Je suis probablement tombé dessus dans une session de scroll de shorts.
    https://www.youtube.com/watch?v=pF4Dxg5Fblk
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