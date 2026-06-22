

Vidéo : Un cycliste aide un homme à rattraper son bus Posté par Kilroy1

A Chicago, un cycliste a vu un homme courir après son bus, il lui a proposé son aide.



Vidéo (55s) : Le samaritain des bus ratés





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en fait c'est très sympa comme coup de main Il a eu son bus, mais a failli mourir 3 foisen fait c'est très sympa comme coup de main p_bapt Je m'installe Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 116 Karma: 164 Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus 0 Arf j'ai déjà vu ça il y a quelques jours... mais où ?

C'était pas dans un Koreusity ?



La vidéo Youtube n'ai que 100 vues donc c'est encore plus improbable que je l'ai découverte là. Koreus Je poste trop Inscrit le: 3/7/2002 Envois: 77106 Karma: 39033 Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus 0 p_bapt Tu confonds peut etre avec cette vidéo ?

https://www.koreus.com/video/scooter-attraper-bus.html Tu confonds peut etre avec cette vidéo ? p_bapt Je m'installe Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 116 Karma: 164 Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus 0 Koreus Wah, voyage en 2014 !

Nope, jamais vue celle là. Wah, voyage en 2014 !Nope, jamais vue celle là. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86463 Karma: 9814 Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus 0 j'en ai eut un une fois qui m'a aidé à rattraper le bus que j'avais loupé, sauf que c'était le bus scolaire, amenant à l'école, et que j'avais fait exprès de le raté au départ, mais non, cette bonne samaritaine ma pris et m'a déposé au prochain arrêt que le bus faisait pour que je puisse cette fois monter dedans. p_bapt Je m'installe Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 116 Karma: 164 Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus Re: Un cycliste aide un homme à rattraper son bus 0

Une version short publiée un peu avant qui a fait 11 M vues.

Je suis probablement tombé dessus dans une session de scroll de shorts.

https://www.youtube.com/watch?v=pF4Dxg5Fblk

TrouvéUne version short publiée un peu avant qui a fait 11 M vues.Je suis probablement tombé dessus dans une session de scroll de shorts. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.