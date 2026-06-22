

Vidéo : Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hélicoptère Posté par Bricci

Callie Rounds effectue un saut en parachute depuis un hélicoptère au-dessus de Barra da Tijuca à Rio de Janeiro, avec une vue à couper le souffle.



Vidéo (18s) : Belle vue pour un saut en parachute





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C'est dingue de ne penser qu'au thermomètre en ce moment, serais-ce parce qu'on est en pleine canicule en France, et que ma clim m'a laché pile à ce moment là, et qu'il fait actuellement 37°C dans la maison? avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2159 Karma: 1684 Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé... Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé... 1 J'ai pas vu d'Océan ni de plage,mais la vue est belle!



J'ai sauté en parachute à Airlie beach en Australie,je pense que le paysage la bas est bien plus beau (avis perso). Je vais regarder la vidéo encore une fois pour être sur! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 976 Karma: 2264 Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé... Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé... 0 Très sympathique cette Callie Rounds..

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