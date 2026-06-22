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Vidéo :  Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hélicoptère

Posté par Bricci le 22/6/2026 17:54:56

vidéo saut parachute helicoptere callie rounds
Callie Rounds effectue un saut en parachute depuis un hélicoptère au-dessus de Barra da Tijuca à Rio de Janeiro, avec une vue à couper le souffle.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 22/6/2026 17:59  Mis à jour: 22/6/2026 17:59
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86463
    Karma: 9814
     Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé...
     0 
    La vue est belle, mais quelle température il fait là bas en ce moment?
    C'est dingue de ne penser qu'au thermomètre en ce moment, serais-ce parce qu'on est en pleine canicule en France, et que ma clim m'a laché pile à ce moment là, et qu'il fait actuellement 37°C dans la maison?
    avalon471
    Posté le: 22/6/2026 18:26  Mis à jour: 22/6/2026 18:26
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2159
    Karma: 1684
     Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé...
     1 
    J'ai pas vu d'Océan ni de plage,mais la vue est belle!

    J'ai sauté en parachute à Airlie beach en Australie,je pense que le paysage la bas est bien plus beau (avis perso). Je vais regarder la vidéo encore une fois pour être sur!
    nakag
    Posté le: 22/6/2026 18:43  Mis à jour: 22/6/2026 18:43
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 976
    Karma: 2264
     Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé...
     0 
    Très sympathique cette Callie Rounds..
    *ouvre ma 86 tiède*
    Haut de page Haut  
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