Vidéo :  Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hélicoptère

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Crazy-13
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Posté le: 22/6/2026 17:59 Mis à jour: 22/6/2026 17:59
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 86463
Karma: 9814
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Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé...
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La vue est belle, mais quelle température il fait là bas en ce moment?
C'est dingue de ne penser qu'au thermomètre en ce moment, serais-ce parce qu'on est en pleine canicule en France, et que ma clim m'a laché pile à ce moment là, et qu'il fait actuellement 37°C dans la maison?
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avalon471
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Posté le: 22/6/2026 18:26 Mis à jour: 22/6/2026 18:26
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Je masterise !
Inscrit le: 28/4/2008
Envois: 2159
Karma: 1684
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Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé...
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J'ai pas vu d'Océan ni de plage,mais la vue est belle!
J'ai sauté en parachute à Airlie beach en Australie,je pense que le paysage la bas est bien plus beau (avis perso). Je vais regarder la vidéo encore une fois pour être sur!
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nakag
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Posté le: 22/6/2026 18:43 Mis à jour: 22/6/2026 18:43
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Je suis accro
Inscrit le: 30/11/2011
Envois: 976
Karma: 2264
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Re: Callie Rounds fait un saut en parachute depuis un hé...
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Très sympathique cette Callie Rounds..
*ouvre ma 86 tiède*
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