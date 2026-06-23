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Vidéo : Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane

Posté par Bricci le 23/6/2026 10:20:04

vidéo babouin singe voleur femme menage maison banane
En Afrique du Sud, un babouin s'est introduit dans une maison pour voler des bananes, mais la femme de ménage veille.




Sur le même sujet :
  • Image : Les fesses du babouin en coeur
  • Vidéo : Des babouins pillent une maison
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 23/6/2026 10:32  Mis à jour: 23/6/2026 10:32
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2495
    Karma: 4551
     Re: Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane
     0 
    S'introduire chez les gens pour voler, c'est ba bien.
    Chrys77
    Posté le: 23/6/2026 10:34  Mis à jour: 23/6/2026 10:34
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3744
    Karma: 2816
     Re: Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane
     0 
    Scrogneugneu ! Sale bète va !
    Haut de page Haut  
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