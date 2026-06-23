Vidéo : Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane

|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
|
|Membre
|Points
|1
|domi13180
|2741
|2
|Kilroy1
|2353
|3
|FMJ65
|1764
|4
|Daniellou
|1628
|5
|Wiliwilliam
|1435
|6
|MYRRZINN
|625
|7
|Crazy-13
|559
|8
|alfosynchro
|557
|9
|Bricci
|537
|10
|Asmodee88
|394
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
|
Padma
|
Posté le: 23/6/2026 10:32 Mis à jour: 23/6/2026 10:32
|
Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
Envois: 2495
Karma: 4551
|
Re: Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane
0
S'introduire chez les gens pour voler, c'est ba bien.
|
|
|
Chrys77
|
Posté le: 23/6/2026 10:34 Mis à jour: 23/6/2026 10:34
|
Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
Envois: 3744
Karma: 2816
|
Re: Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane
0
Scrogneugneu ! Sale bète va !
|
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.