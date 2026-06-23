

Vidéo : Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane Posté par Bricci

En Afrique du Sud, un babouin s'est introduit dans une maison pour voler des bananes, mais la femme de ménage veille.



Vidéo (7s) : Femme de ménage vs Babouin





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Image : Les fesses du babouin en coeur Vidéo : Des babouins pillent une maison Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2495 Karma: 4551 Re: Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane Re: Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane 0 S'introduire chez les gens pour voler, c'est ba bien. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3744 Karma: 2816 Re: Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane Re: Une femme de ménage fait fuir un voleur de banane 0 Scrogneugneu ! Sale bète va ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.