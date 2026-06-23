

Vidéo : Quand quatre oursons voient une voiture Posté par Bricci

Dans un parc canadien, quatre oursons grimpent aussitôt dans un arbre lorsqu’ils aperçoivent un véhicule approcher.



Vidéo (11s) : Arbre à oursons





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