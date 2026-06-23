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Vidéo : Quand quatre oursons voient une voiture

Posté par Bricci le 23/6/2026 10:39:30

vidéo ours ourson arbre canada grimper
Dans un parc canadien, quatre oursons grimpent aussitôt dans un arbre lorsqu’ils aperçoivent un véhicule approcher.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 23/6/2026 10:56  Mis à jour: 23/6/2026 10:56
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2495
    Karma: 4552
     Re: Quand quatre oursons voient une voiture
     0 
    Si nous coursons les oursons, l'ourse nous trousse !
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