Vidéo : Il nourrit des chats errants grâce à une voiture télécommandée

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Re: Il nourrit des chats errants grâce à une voiture télé... Re: Il nourrit des chats errants grâce à une voiture télé... 0

Un chat empaillé volant



Il fut un temps où on s’extasiait de radio-commander les chats... Il fut un temps où on s’extasiait de radio-commander les chats...