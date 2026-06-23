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Vidéo : Il nourrit des chats errants grâce à une voiture télécommandée

Posté par Daniellou le 23/6/2026 11:49:19

vidéo chat errant voiture radiocommande nourriture nourrir chien
Des chats errants reçoivent leur repas grâce à une petite voiture radiocommandée.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : L'île aux chats au Japon
  • Vidéo : Un chat errant n'accepte que la nourriture emballée
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    ablator
    Posté le: 23/6/2026 12:16  Mis à jour: 23/6/2026 12:16
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2045
    Karma: 3808
     Re: Il nourrit des chats errants grâce à une voiture télé...
     0 

    Un chat empaillé volant

    Il fut un temps où on s’extasiait de radio-commander les chats...
    Haut de page Haut  
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