

Vidéo : Un cheval très détendu pendant une balade Posté par Bricci

Un cheval est très décontracté pendant une balade en République tchèque



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@avalon471

Carrément décontracté, ça me fait pareil de temps en temps..



Dominique c'est toi ? Citation :Dominique c'est toi ? Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 261 Karma: 1389 En ligne ! Re: Un cheval très détendu pendant une balade Re: Un cheval très détendu pendant une balade 0 Ce cheval très décontracté, a hennis pendant une balade avec son pote en allant chercher la baie. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.