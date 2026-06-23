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Vidéo : Un veau curieux s'approche d'une tortue

Posté par Daniellou le 23/6/2026 17:07:52

vidéo veau vache tortue saut fail rencontre
Dans un champ, deux veaux curieux s'approche d'une tortue ...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Vaches vs Tortue
  • Vidéo : Veau rebelle
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 23/6/2026 17:23  Mis à jour: 23/6/2026 17:23
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2496
    Karma: 4555
     Re: Un veau curieux s'approche d'une tortue
     0 
    C'est un veau doux que le tort tue.
    filleapoil
    Posté le: 23/6/2026 17:42  Mis à jour: 23/6/2026 17:42
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 2/11/2005
    Envois: 998
    Karma: 194
     Re: Un veau curieux s'approche d'une tortue
     0 
    On croirait la bande annonce d'un prochain film 😎
    Eternil
    Posté le: 23/6/2026 19:08  Mis à jour: 23/6/2026 19:08
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/9/2015
    Envois: 174
    Karma: 379
     Re: Un veau curieux s'approche d'une tortue
     0 
    Futur footballeur!
    Haut de page Haut  
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