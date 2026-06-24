Vidéo : Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musique classique
Posté par Daniellou le 24/6/2026 9:31:00
Dans un centre commercial, un robot danse avec grâce sur de la musique classique.
- Vidéo (23s) : La grâce du robot
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Vidéo : Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musique classique
Posté par Daniellou le 24/6/2026 9:31:00
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