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Vidéo : Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musique classique

Posté par Daniellou le 24/6/2026 9:31:00

vidéo robot humanoide danse fail chute unitree g1
Dans un centre commercial, un robot danse avec grâce sur de la musique classique.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un robot frappe un enfant
  • Vidéo : Un robot s'éclate au départ d'un course
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    p_bapt
    Posté le: 24/6/2026 9:50  Mis à jour: 24/6/2026 9:50
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 118
    Karma: 166
     Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu...
     1 
    😂😂😂
    ...
    😭
    MYRRZINN
    Posté le: 24/6/2026 10:36  Mis à jour: 24/6/2026 10:36
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 3266
    Karma: 5625
    En ligne !
     Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu...
     1 
    La mort du cygne...
    Padma
    Posté le: 24/6/2026 10:48  Mis à jour: 24/6/2026 10:48
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2498
    Karma: 4558
     Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu...
     1 
    Traumatisme des hanches parfaitement imité. Teknologià !
    Loom-
    Posté le: 24/6/2026 11:03  Mis à jour: 24/6/2026 11:03
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10997
    Karma: 4724
    En ligne !
     Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu...
     0 
    Je n'entend pas souvent des rires dans ce genre de vidéo parce que perso je m'éclate de rire (probablement cause de l'occidentale que je suis)
    Haut de page Haut  
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