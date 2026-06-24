

Vidéo : Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musique classique Posté par Daniellou

Dans un centre commercial, un robot danse avec grâce sur de la musique classique.



Vidéo (23s) : La grâce du robot





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... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3266 Karma: 5625 En ligne ! Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu... Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu... 1 La mort du cygne... Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2498 Karma: 4558 Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu... Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu... 1 Traumatisme des hanches parfaitement imité. Teknologià ! Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10997 Karma: 4724 En ligne ! Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu... Re: Un robot Unitree G1 danse avec grâce sur de la musiqu... 0 Je n'entend pas souvent des rires dans ce genre de vidéo parce que perso je m'éclate de rire (probablement cause de l'occidentale que je suis) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.