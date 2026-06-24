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Vidéo : Une scène du film Dune version « Suédé »

Posté par Daniellou le 24/6/2026 11:48:16

vidéo dune remake chat couverture ver sable
Comment recréer une scène du film Dune avec peu de moyens ?




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    morganiser
    Posté le: 24/6/2026 11:52  Mis à jour: 24/6/2026 11:52
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/7/2007
    Envois: 265
    Karma: 126
     Re: Une scène du film Dune version « Suédé »
     0 
    Et quand on n'a pas vu le film ?
    shojo
    Posté le: 24/6/2026 11:58  Mis à jour: 24/6/2026 11:58
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 210
    Karma: 443
     Re: Une scène du film Dune version « Suédé »
     0 
    il a consommé un peu trop d'épices, celui-là
    Padma
    Posté le: 24/6/2026 12:01  Mis à jour: 24/6/2026 12:01
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2500
    Karma: 4556
     Re: Une scène du film Dune version « Suédé »
     0 
    C'est une cover suédée.
    Interfector
    Posté le: 24/6/2026 12:17  Mis à jour: 24/6/2026 12:17
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 1817
    Karma: 1990
    En ligne !
     Re: Une scène du film Dune version « Suédé »
     1 
    Ca necessite un cut au montage, mais j'ai eu la sortie du sable en reco :
    https://www.koreus.com/modules/news/article7440.html
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