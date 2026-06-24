

Vidéo : Une scène du film Dune version « Suédé » Posté par Daniellou

Comment recréer une scène du film Dune avec peu de moyens ?



Vidéo (11s) : Remake de Dune





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https://www.koreus.com/modules/news/article7440.html Ca necessite un cut au montage, mais j'ai eu la sortie du sable en reco : Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.