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Vidéo : Un bébé rhinocéros joue les grands

Posté par Bricci le 24/6/2026 17:37:39

vidéo bebe rhinoceros zoomie energie
Ce petit rhinocéros de quelques jours déborde d'énergie et n'hésite pas à défier les grands.




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  • Vidéo : Un éléphanteau charge des touristes
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 24/6/2026 18:00  Mis à jour: 24/6/2026 18:00
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86498
    Karma: 9817
     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     2 
    Ce qui me fait le plus rire ici, c'est la taille ridiculement grande de ses pieds par rapport à ses pattes. 🦏
    Bricci
    Posté le: 24/6/2026 18:04  Mis à jour: 24/6/2026 18:04
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2611
    Karma: 9199
     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     0 
    @Crazy-13 C'est comme l'acromégalie des ados, mais le nez en moins 😉
    Crazy-13
    Posté le: 24/6/2026 18:12  Mis à jour: 24/6/2026 18:12
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
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    Karma: 9817
     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     1 
    @Bricci c'est pas gentil de sortir des mots pareils alors qu'il fait 37°C dans ma piaule actuellement. 🥵putain de climatisation qui m'a lâché le 14 Juin, juste avant les alertes canicules, et forcément aucun frigoriste à disposition pour venir réparer, préfère faire des installation, ça rapporte bien plus, alors ils donnent des délais de trois semaines pour juste venir faire un devis, puis ensuite faudra attendre la réception des pièces à changer, et là, seulement, de nouveau trouver une date de rendez-vous, sur certainement toujours un délai d'au moins trois semaines, si celui-ci n'a pas augmenté entre temps...
    J'ai été obligé de rechercher la définition pour être sûr de comprendre de quoi tu parlais. 😅

    Citation :

    L'acromégalie est une maladie qui se caractérise par une croissance exagérée du visage et des extrémités lorsqu'elle se manifeste après la puberté, et par une très grande taille (gigantisme) lorsqu'elle survient avant la puberté. Elle est due à une sécrétion excessive de l'hormone de croissance.
    Bricci
    Posté le: 24/6/2026 18:18  Mis à jour: 24/6/2026 18:18
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2611
    Karma: 9199
     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     0 
    @Crazy-13 Si je comprends que tu aies cherché la définition de l'acromégalie, je ne vois pas le rapport avec tes problèmes de clim... ca t'as donné un coup de chaud ?
    Crazy-13
    Posté le: 24/6/2026 18:26  Mis à jour: 24/6/2026 18:26
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86498
    Karma: 9817
     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     0 
    @Bricci avant de penser à faire la recherche, j'ai réfléchis dur pour essayé de me souvenir le sens de celui-ci.
    Faut pas m'en vouloir, depuis que ma clim m'a lâché je ne dors pas plus de 2-3h par nuit parce que je me lève à 3h45 du matin pour me rendre au oulot, et que lorsque je rentre il fait trop chaud pour réussir à dormir, donc j'avoue avoir le cerveau qui tourne quelque peu au ralenti. 😅
    Bricci
    Posté le: 24/6/2026 18:51  Mis à jour: 24/6/2026 18:51
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
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     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     0 
    @Crazy-13 Aaaahhh ok ! Ben écoute je suis désolé pour toi. Quand je n'avais pas de clim, j'avais trouvé un truc assez efficace : un gros bidon d'eau gelée ou des glaçons, devant un ventilateur (tu en trouves des pas cher de partout) en direction de là où tu te trouves. Tout con mais ca marche !
    (On est quand même partis d'un petit rhinocéros pour en arriver là... 😉 )
    Nebinaf
    Posté le: 24/6/2026 18:56  Mis à jour: 24/6/2026 18:56
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1588
    Karma: 2735
     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     0 
    Citation :

    @Bricci
    @Crazy-13
    (On est quand même partis d'un petit rhinocéros pour en arriver là... 😉 )


    C'est parce que c'est le seul sujet qui mérite d'être débattu...
    Bricci
    Posté le: 24/6/2026 18:56  Mis à jour: 24/6/2026 18:56
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
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    Karma: 9199
     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     0 
    @Nebinaf T'as bien raison tiens !
    Vassili44
    Posté le: 24/6/2026 19:08  Mis à jour: 24/6/2026 19:08
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/8/2020
    Envois: 1988
    Karma: 2605
    En ligne !
     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     0 
    @Crazy-13,

    Bon courage !
    Chrys77
    Posté le: 24/6/2026 19:13  Mis à jour: 24/6/2026 19:13
    #10
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3752
    Karma: 2825
    En ligne !
     Re: Un bébé rhinocéros joue les grands
     0 
    @Crazy-13 Tu me fais de la peine, c'est cadeau !


    Merveilleuse chute d'eau, paradis, cascade relaxante/nature féerique, zen/relaxation/chant d'oiseaux
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