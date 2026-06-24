Vidéo : Un bébé rhinocéros joue les grands

@Bricci c'est pas gentil de sortir des mots pareils alors qu'il fait 37°C dans ma piaule actuellement. putain de climatisation qui m'a lâché le 14 Juin, juste avant les alertes canicules, et forcément aucun frigoriste à disposition pour venir réparer, préfère faire des installation, ça rapporte bien plus, alors ils donnent des délais de trois semaines pour juste venir faire un devis, puis ensuite faudra attendre la réception des pièces à changer, et là, seulement, de nouveau trouver une date de rendez-vous, sur certainement toujours un délai d'au moins trois semaines, si celui-ci n'a pas augmenté entre temps... J'ai été obligé de rechercher la définition pour être sûr de comprendre de quoi tu parlais.
Citation :
L'acromégalie est une maladie qui se caractérise par une croissance exagérée du visage et des extrémités lorsqu'elle se manifeste après la puberté, et par une très grande taille (gigantisme) lorsqu'elle survient avant la puberté. Elle est due à une sécrétion excessive de l'hormone de croissance.
Bricci
Posté le: 24/6/2026 18:18 Mis à jour: 24/6/2026 18:18
@Bricci avant de penser à faire la recherche, j'ai réfléchis dur pour essayé de me souvenir le sens de celui-ci. Faut pas m'en vouloir, depuis que ma clim m'a lâché je ne dors pas plus de 2-3h par nuit parce que je me lève à 3h45 du matin pour me rendre au oulot, et que lorsque je rentre il fait trop chaud pour réussir à dormir, donc j'avoue avoir le cerveau qui tourne quelque peu au ralenti.
Bricci
Posté le: 24/6/2026 18:51 Mis à jour: 24/6/2026 18:51
@Crazy-13 Aaaahhh ok ! Ben écoute je suis désolé pour toi. Quand je n'avais pas de clim, j'avais trouvé un truc assez efficace : un gros bidon d'eau gelée ou des glaçons, devant un ventilateur (tu en trouves des pas cher de partout) en direction de là où tu te trouves. Tout con mais ca marche ! (On est quand même partis d'un petit rhinocéros pour en arriver là... )
Nebinaf
Posté le: 24/6/2026 18:56 Mis à jour: 24/6/2026 18:56