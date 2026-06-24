

Vidéo : Un bébé rhinocéros joue les grands Posté par Bricci

Ce petit rhinocéros de quelques jours déborde d'énergie et n'hésite pas à défier les grands.



Vidéo (49s) : Petit rhinocéros deviendra grand





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J'ai été obligé de rechercher la définition pour être sûr de comprendre de quoi tu parlais.



Citation :

L'acromégalie est une maladie qui se caractérise par une croissance exagérée du visage et des extrémités lorsqu'elle se manifeste après la puberté, et par une très grande taille (gigantisme) lorsqu'elle survient avant la puberté. Elle est due à une sécrétion excessive de l'hormone de croissance. c'est pas gentil de sortir des mots pareils alors qu'il fait 37°C dans ma piaule actuellement.J'ai été obligé de rechercher la définition pour être sûr de comprendre de quoi tu parlais.Citation : Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2611 Karma: 9199 Re: Un bébé rhinocéros joue les grands Re: Un bébé rhinocéros joue les grands 0 @Crazy-13 Si je comprends que tu aies cherché la définition de l'acromégalie, je ne vois pas le rapport avec tes problèmes de clim... ca t'as donné un coup de chaud ? Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86498 Karma: 9817 Re: Un bébé rhinocéros joue les grands Re: Un bébé rhinocéros joue les grands 0 Bricci avant de penser à faire la recherche, j'ai réfléchis dur pour essayé de me souvenir le sens de celui-ci.

Faut pas m'en vouloir, depuis que ma clim m'a lâché je ne dors pas plus de 2-3h par nuit parce que je me lève à 3h45 du matin pour me rendre au oulot, et que lorsque je rentre il fait trop chaud pour réussir à dormir, donc j'avoue avoir le cerveau qui tourne quelque peu au ralenti. avant de penser à faire la recherche, j'ai réfléchis dur pour essayé de me souvenir le sens de celui-ci.Faut pas m'en vouloir, depuis que ma clim m'a lâché je ne dors pas plus de 2-3h par nuit parce que je me lève à 3h45 du matin pour me rendre au oulot, et que lorsque je rentre il fait trop chaud pour réussir à dormir, donc j'avoue avoir le cerveau qui tourne quelque peu au ralenti. Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2611 Karma: 9199 Re: Un bébé rhinocéros joue les grands Re: Un bébé rhinocéros joue les grands 0 Crazy-13 Aaaahhh ok ! Ben écoute je suis désolé pour toi. Quand je n'avais pas de clim, j'avais trouvé un truc assez efficace : un gros bidon d'eau gelée ou des glaçons, devant un ventilateur (tu en trouves des pas cher de partout) en direction de là où tu te trouves. Tout con mais ca marche !

(On est quand même partis d'un petit rhinocéros pour en arriver là... ) Aaaahhh ok ! Ben écoute je suis désolé pour toi. Quand je n'avais pas de clim, j'avais trouvé un truc assez efficace : un gros bidon d'eau gelée ou des glaçons, devant un ventilateur (tu en trouves des pas cher de partout) en direction de là où tu te trouves. Tout con mais ca marche !(On est quand même partis d'un petit rhinocéros pour en arriver là... Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1588 Karma: 2735 Re: Un bébé rhinocéros joue les grands Re: Un bébé rhinocéros joue les grands 0

@Bricci

@Crazy-13

(On est quand même partis d'un petit rhinocéros pour en arriver là... )



C'est parce que c'est le seul sujet qui mérite d'être débattu... Citation :C'est parce que c'est le seul sujet qui mérite d'être débattu... Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2611 Karma: 9199 Re: Un bébé rhinocéros joue les grands Re: Un bébé rhinocéros joue les grands 0 @Nebinaf T'as bien raison tiens ! Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1988 Karma: 2605 En ligne ! Re: Un bébé rhinocéros joue les grands Re: Un bébé rhinocéros joue les grands 0 @Crazy-13,



Bon courage ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3752 Karma: 2825 En ligne ! Re: Un bébé rhinocéros joue les grands Re: Un bébé rhinocéros joue les grands 0 @Crazy-13 Tu me fais de la peine, c'est cadeau !





Merveilleuse chute d'eau, paradis, cascade relaxante/nature féerique, zen/relaxation/chant d'oiseaux Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.