

Vidéo : Un chien se prend pour une Formule 1 Posté par Bricci

Devant un grand prix de formule 1, un chien semble imiter une des voitures que l'on voit à l'écran.



Vidéo (11s) : Dogmula 1





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Ils font ça tout le temps en voiture mais on ne peut pas les entendre Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.