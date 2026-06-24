Vidéo : Un chien se prend pour une Formule 1
Posté par Bricci le 24/6/2026 18:24:22
Devant un grand prix de formule 1, un chien semble imiter une des voitures que l'on voit à l'écran.
- Vidéo (11s) : Dogmula 1
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