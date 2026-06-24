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Vidéo : Un chien se prend pour une Formule 1

Posté par Bricci le 24/6/2026 18:24:22

vidéo chien bruitage moteur f1 formule 1 grand prix
Devant un grand prix de formule 1, un chien semble imiter une des voitures que l'on voit à l'écran.




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    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 24/6/2026 18:33  Mis à jour: 24/6/2026 18:33
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86498
    Karma: 9818
    En ligne !
     Re: Un chien se prend pour une Formule 1
     1 
    Moi aussi je fais le bruit du moteur à la bouche quand je roule en 100% électrique avec ma Golf 7 GTE.
    ablator
    Posté le: 24/6/2026 19:55  Mis à jour: 24/6/2026 19:55
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2050
    Karma: 3813
     Re: Un chien se prend pour une Formule 1
     0 
    Ils font ça tout le temps en voiture mais on ne peut pas les entendre

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