Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°597 un zap de 136 vidéos insolites
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 136 vidéos compilées en 31 minutes avec des fails en série.
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- Vidéo (31mn58s) : Koreusity n°597
Videos:
01 - Bain de glace - [vidéo]
02 - Dessiner sur le velours de son pantalon - [vidéo]
03 - Des vis qui ont la classe - [vidéo]
04 - Décoller pour évacuer un nid d'abeilles - [vidéo]
05 - Johnny Be Goode au shamisen - [vidéo]
06 - Des pandas se la coulent douce - [vidéo]
07 - Un outil visiblement très efficace pour défourner des pizzas - [vidéo]
08 - LE masque de sommeil ultime - [vidéo]
09 - Décollage en piqué - [vidéo]
10 - Nettoyage routier express - [vidéo]
11 - Nourrir les requins - [vidéo]
12 - Bébé thriller - [vidéo]
13 - Chien de prairie au réveil - [vidéo]
14 - Ravitaillement - L'épicier des montagnes - [vidéo]
15 - Le coup de foudre d'un lézard - [vidéo]
16 - 2 chats, 1 train miniature au sortir d'un tunnel et un instinct de chat - [vidéo]
17 - Petit camion trop chargé - [vidéo]
18 - Un cheval a le museau qui gratte... - [vidéo]
19 - Punaise VS Perceuse - [vidéo]
20 - Barbie bourrée - [vidéo]
21 - Fessée râtée - [vidéo]
22 - Bricolo du dimanche - [vidéo]
23 - Pour l'amour des plantes - [vidéo]
24 - Quand tu n'aimes pas la nourriture qu'on te donne - [vidéo]
25 - Qu'est-ce qui pourrait arriver si je charge plein de briques dans mon pick-up? - [vidéo]
26 - Calmer son fils tik-toker - [vidéo]
27 - Bien viser en sautant - [vidéo]
28 - Demande ratée - [vidéo]
29 - Une manucure très douce - [vidéo]
30 - Papy pas taupe - [vidéo]
31 - Chemisier Pop Up - [vidéo]
32 - Conduire un Tyranosaure - [vidéo]
33 - Se sentir en sécurité chez soi - [vidéo]
34 - Tour de magie - [vidéo]
35 - On a retrouvé la vraie Shakira - [vidéo]
36 - Être un terrain propice à la reproduction - [vidéo]
37 - L'entrainement, c'est important ! - [vidéo]
38 - Cheval ou cochon - [vidéo]
39 - L'homme qui murmurait à l'oreille des dindons - [vidéo]
40 - Pieds Grecs, non Egyp...non rom...non ger... non... - [vidéo]
41 - Ca vous rappelle forcément quelqu'un ! - [vidéo]
42 - Il n'y a pas que les mamies qui sont dangereuses en scooter électrique - [vidéo]
43 - Un boeuf musqué joue au foot - [vidéo]
44 - Mais...t'étais pas végétarienne toi ? - [vidéo]
45 - Jouer au billard avec un handicap - [vidéo]
46 - Corbeau VS Rat - [vidéo]
47 - Mamie fait du waterslide - [vidéo]
48 - Figure de dingue en skateboard - [vidéo]
49 - Un hérisson promène son petit - [vidéo]
50 - Petit plongeon d'un petit plongeoir sur un petit bateau - [vidéo]
51 - Nager zen - [vidéo]
52 - Quand tu vis ta meilleure vie - [vidéo]
53 - Wiiiiiiii de luxe - [vidéo]
54 - Ambulance? - [vidéo]
55 - Cosplay cheap pour animaux de compagnie - [vidéo]
56 - Singe content d'être promené - [vidéo]
57 - Oryctolagus aquaticus - [vidéo]
58 - Souplesse... - [vidéo]
59 - Belle bougie - [vidéo]
60 - Merci la gourde à pipette - [vidéo]
61 - Serpent dans un filet de tennis - [vidéo]
62 - La dure vie (et mort) d'une souris - [vidéo]
63 - Quand tu sais pas conduire un tricylce mais que tu persiste quand même - [vidéo]
64 - Astuce bricolage fail - [vidéo]
65 - Petit secret de fabrication - [vidéo]
66 - Personne ne veut savoir ce qu’il s’est passé - [vidéo]
67 - Autre utilisation d'une débroussailleuse - [vidéo]
68 - Doucher un cobra royal - [vidéo]
69 - Chat karma - [vidéo]
70 - On va attendre un peu pour jouer au golf… - [vidéo]
71 - C’est sympa le jet ski, mais ça s’apprend - [vidéo]
72 - Sauvetage de canetons - [vidéo]
73 - Chacun son talent particulier - [vidéo]
74 - 100 appeaux dans les pots - [vidéo]
75 - Sophie XXL - Le girafon ou girafeau - [vidéo]
76 - Poulailler de balcon - [vidéo]
77 - technique de démolition peu conventionnelle - [vidéo]
78 - Filmer une éruption volcanique de très près avec un drone - [vidéo]
79 - Quand ta bière n'a plus de mousse - [vidéo]
80 - Coupe piments avec un bouton on/off placé à un endroit hyper sécurisé - [vidéo]
81 - Journée de merde au travail - [vidéo]
82 - WTP (What The Phoque) - [vidéo]
83 - Si tu me vois courir, cours aussi !!! - [vidéo]
84 - Squatteur de tente - [vidéo]
85 - Oh tronche ! - [vidéo]
86 - Quand tu oublies que tu a plus de la trentaine - [vidéo]
87 - Un chien récupère son jouet - [vidéo]
88 - Prendre son travail au sérieux - [vidéo]
89 - Premier carton rouge - [vidéo]
90 - Nourrir ses renards - [vidéo]
91 - Lézard voyageur - [vidéo]
92 - Oh un copain ! - [vidéo]
93 - Émeu relou - [vidéo]
94 - Ca se passe bien ta nouvelle vie dans le sud ouest ? - [vidéo]
95 - Torturée par des canards - [vidéo]
96 - Ne pas trouver son public - [vidéo]
97 - Confusion - [vidéo]
98 - Réveil en fanfare - [vidéo]
99 - Wingsuit en rase motte - [vidéo]
100 - Hangar de luxe - [vidéo]
101 - Yoga fail - [vidéo]
102 - Précision au poil - [vidéo]
103 - Totalement confiant ou inconscient ? - [vidéo]
104 - La ceinture - [vidéo]
105 - Danser sous la pluie - [vidéo]
106 - Joli jeu de jambe - [vidéo]
107 - Sa gaver de pop-corn - [vidéo]
108 - Belle tentative de saut de barrière de parking - [vidéo]
109 - Quand ta petite soeur essaie de t'aider - [vidéo]
110 - Machine à laver low-tech - [vidéo]
111 - L'IA vient de prendre mon putain de boulot - [vidéo]
112 - Ne pas se laisser déconcentrer pendant la sieste - [vidéo]
113 - Danse de l'autruche - [vidéo]
114 - Ow, ça fait trente ans qu'il tient ce parasol ! - [vidéo]
115 - Classe / pas classe - [vidéo]
116 - Un petit problème avec ton milkshake ? - [vidéo]
117 - Omelette avec des poussins de riz - [vidéo]
118 - Jeune talent - [vidéo]
119 - Attrapez le pompon ! - [vidéo]
120 - Attention à l'ours en dessous ! - [vidéo]
121 - Célébration un peu violente - [vidéo]
122 - Un chien s'auto-sort de l'eau par son collier - [vidéo]
123 - On m'a dit de manger du vert - Mais… t’étais pas végétarien toi ? - [vidéo]
124 - Saut risqué - [vidéo]
125 - Les joies imprévisibles du safari - [vidéo]
126 - Chien bavard - [vidéo]
127 - Roue arrière en vélo qui finie mal et qui fait très mal - [vidéo]
128 - Cola glacé - [vidéo]
129 - Dessiner à deux mains simultanément - [vidéo]
130 - Les ricochets de la mort - [vidéo]
131 - Colibri mâle en pleine séance de drague - [vidéo]
132 - Un vélo personnalisé pour ressembler à une moto - [vidéo]
133 - Montagne chinoise en feu - [vidéo]
134 - Poser pour la photo - [vidéo]
135 - Foufou des dunes - [vidéo]
136 - un enfant hypnotisé par une violoniste dans la rue - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
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