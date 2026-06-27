

Vidéo : En montagne il est recommandé de porter des chaussures Posté par Daniellou

En montagne il est recommandé de porter des chaussures, enfin ça dépend pour qui.



Vidéo (19s) : Sandales vs Chaussures en montagne





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