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Vidéo : En montagne il est recommandé de porter des chaussures

Posté par Daniellou le 27/6/2026 11:34:10

vidéo chaussure sandale montagne touriste porteur comparaison
En montagne il est recommandé de porter des chaussures, enfin ça dépend pour qui.




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