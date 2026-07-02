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Vidéo : Trouver le back flip que personne n'a fait avant

Posté par Bricci le 2/7/2026 17:40:13

vidéo back flip homme femme rocher eau saut
Un homme fait un backflip dans l'eau avec deux femmes bien accrochées




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Backflip pendant un saut à la perche à 5m13
  • Vidéo : Ashley Watson réalise un backflip de 6m de long d'une barre fixe à une autre
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    ender666
    Posté le: 2/7/2026 19:48  Mis à jour: 2/7/2026 19:48
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/11/2015
    Envois: 880
    Karma: 949
     Re: Trouver le back flip que personne n'a fait avant
     0 
    "Une homme....deux femmes bien accrochées...."
    Non non, ne pas penser à....
    myuk134679
    Posté le: 2/7/2026 20:03  Mis à jour: 2/7/2026 20:03
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 192
    Karma: 273
     Re: Trouver le back flip que personne n'a fait avant
     1 
    Sympa, ils pourront covoiturer dans l'ambulance
    Kamerz
    Posté le: 2/7/2026 21:09  Mis à jour: 2/7/2026 21:09
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 191
    Karma: 195
     Re: Trouver le back flip que personne n'a fait avant
     0 
    Le fait est qu’il ne peut dans ce cas faire de plats sur le ventre ni sur le dos
    Crazy-13
    Posté le: 2/7/2026 21:18  Mis à jour: 2/7/2026 21:18
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86594
    Karma: 9834
     Re: Trouver le back flip que personne n'a fait avant
     0 
    Qu'est ce que certain ne ferait pas pour avoir un gros câlin. 😁
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