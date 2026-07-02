

Vidéo : Il utilise une fausse trappe à essence pour remplir discrètement des jerricanes à la station-service Posté par Daniellou

En Russie, un automobiliste utilise une fausse trappe à essence pour remplir discrètement des jerricanes à la station-service.



Vidéo (26s) : Technique russe pour contourner l'interdiction de remplir des jerricanes





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