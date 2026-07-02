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Vidéo : Il utilise une fausse trappe à essence pour remplir discrètement des jerricanes à la station-service

Posté par Daniellou le 2/7/2026 20:30:00

vidéo jerricane russie essence trappe voiture station-service
En Russie, un automobiliste utilise une fausse trappe à essence pour remplir discrètement des jerricanes à la station-service.




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