

Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°598 un zap de 58 vidéos insolites Posté par Koreus

La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 58 vidéos compilées en 14 minutes avec des fails en série.

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Vidéo (14mn49s) : Koreusity n°598





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