

Vidéo : Il fait la kéké pour son premier rodéo Posté par Bricci

C'était son premier rodéo et je crois qu'il s'en souviendra.



Vidéo (25s) : Kéké au rodéo





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