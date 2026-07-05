Vidéo : Il fait la kéké pour son premier rodéo
Posté par Bricci le 5/7/2026 10:58:32
C'était son premier rodéo et je crois qu'il s'en souviendra.
- Vidéo (25s) : Kéké au rodéo
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Vidéo : Il fait la kéké pour son premier rodéo
Posté par Bricci le 5/7/2026 10:58:32
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