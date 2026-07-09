

Vidéo : Qui lui dit ? Posté par Bricci

Un chat arbore malgré lui un lézard accroché à l’une de ses moustaches.



Vidéo (40s) : Un lézard accroché à la moustache d'un chat





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation DonPalmipadre Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2024 Envois: 57 Karma: 172 Re: Qui lui dit ? Re: Qui lui dit ? 3 « Alors ? Qui c'est qui mange l'autre maintenant ? » Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1658 Karma: 2872 Re: Qui lui dit ? Re: Qui lui dit ? 0 Le plus étonnant c'est ce chat qui semble accepter cette situation... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87447 Karma: 10062 Re: Qui lui dit ? Re: Qui lui dit ? 1 J'ai presque eut la même l'autre jour avec ma chatte, qui aime revenir à la maison avec le fruit de sa chasse, et comme à chaque fois, elle s'annonce en miaulant, souvent aussi le moment où elle lâche sa proie par la même occasion, mais cette fois ci il y avait quelque chose de différent dans son miaulement, et quel ne fut pas ma surprise de la voir avec un lézard accroché à sa babine droite. Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 243 Karma: 298 Re: Qui lui dit ? Re: Qui lui dit ? 1 Ne jamais sous estimer ceux qui sont capable de sacrifier leur queue pour se sauver ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2101 Karma: 3894 Re: Qui lui dit ? Re: Qui lui dit ? 3

@Kamerz

Ne jamais sous estimer ceux qui sont capable de sacrifier leur queue pour se sauver



Sacrifier sa queue à une chatte peut sembler tentant mais c’est souvent le meilleur moyen d’avoir des emmerdes plus tard Citation :Sacrifier sa queue à une chatte peut sembler tentant mais c’est souvent le meilleur moyen d’avoir des emmerdes plus tard Yazguen Membre Premium Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16510 Karma: 17090 Re: Qui lui dit ? Re: Qui lui dit ? 0 Y a pas d'lézard, c'est bien un lézard qui est accroché à sa moustache Kraktwo Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2019 Envois: 50 Re: Qui lui dit ? Re: Qui lui dit ? 0 Bah tu peux ouvrir stp j'ai fait les courses allez c'est bon je bouffe en Terrasse Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.