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Vidéo : Qui lui dit ?

Posté par Bricci le 9/7/2026 18:39:00

vidéo chat moustache lezard reptile vibrisse
Un chat arbore malgré lui un lézard accroché à l’une de ses moustaches.




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    DonPalmipadre
    Posté le: 9/7/2026 18:52  Mis à jour: 9/7/2026 18:52
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/3/2024
    Envois: 57
    Karma: 172
     Re: Qui lui dit ?
     3 
    « Alors ? Qui c'est qui mange l'autre maintenant ? »
    Nebinaf
    Posté le: 9/7/2026 19:19  Mis à jour: 9/7/2026 19:19
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1658
    Karma: 2872
     Re: Qui lui dit ?
     0 
    Le plus étonnant c'est ce chat qui semble accepter cette situation...
    Crazy-13
    Posté le: 9/7/2026 19:38  Mis à jour: 9/7/2026 19:38
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87447
    Karma: 10062
     Re: Qui lui dit ?
     1 
    J'ai presque eut la même l'autre jour avec ma chatte, qui aime revenir à la maison avec le fruit de sa chasse, et comme à chaque fois, elle s'annonce en miaulant, souvent aussi le moment où elle lâche sa proie par la même occasion, mais cette fois ci il y avait quelque chose de différent dans son miaulement, et quel ne fut pas ma surprise de la voir avec un lézard accroché à sa babine droite. 😿🤣
    Kamerz
    Posté le: 9/7/2026 23:09  Mis à jour: 9/7/2026 23:09
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 243
    Karma: 298
     Re: Qui lui dit ?
     1 
    Ne jamais sous estimer ceux qui sont capable de sacrifier leur queue pour se sauver
    ablator
    Posté le: 9/7/2026 23:37  Mis à jour: 9/7/2026 23:37
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2101
    Karma: 3894
     Re: Qui lui dit ?
     3 
    Citation :

    @Kamerz
    Ne jamais sous estimer ceux qui sont capable de sacrifier leur queue pour se sauver


    Sacrifier sa queue à une chatte peut sembler tentant mais c’est souvent le meilleur moyen d’avoir des emmerdes plus tard
    Yazguen
    Posté le: 10/7/2026 15:08  Mis à jour: 10/7/2026 15:08
    #6
    Membre Premium
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16510
    Karma: 17090
     Re: Qui lui dit ?
     0 
    Y a pas d'lézard, c'est bien un lézard qui est accroché à sa moustache
    Kraktwo
    Posté le: 11/7/2026 14:22  Mis à jour: 11/7/2026 14:22
    #7
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 17/3/2019
    Envois: 50
     Re: Qui lui dit ?
     0 
    Bah tu peux ouvrir stp j'ai fait les courses allez c'est bon je bouffe en Terrasse
    Haut de page Haut  
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