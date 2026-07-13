

Vidéo : Faire une chauve-souris en origami capable de battre des ailes Posté par Kilroy1

Une personne réalisé une chauve-souris en papier capable de battre des ailes.



Vidéo (29s) : Chauve-souris en origami





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Vidéo : Un robot origami miniature Image : Origami d'une carpe Koï avec un billet d'un dollar Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Wiliwilliam Membre Premium Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 41521 Karma: 21379 Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... 4 Trop bien! Par contre le format tiktok c'est chiant. Les bons tutos de pliage te laissent toujours le temps de faire les plis sans avoir à mettre la vidéo en pause. Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 230 Karma: 381 Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... 5 Wiliwilliam https://www.youtube.com/watch?v=M8AQ7blp954 Wiliwilliam Membre Premium Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 41521 Karma: 21379 Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... 1 Sp6men10 Merci Merci Jashugan13 Je suis accro Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 525 Karma: 654 Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... 0 Je ne savais pas que Bruce Wayne faisait des tutos origami Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87477 Karma: 10067 Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... 1

rien ne vaut un bon vieux avion en papier Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 441 Karma: 199 Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... 0

@Crazy-13

rien ne vaut un bon vieux avion en papier





Bof, il ne bat pas des ailes. Citation :Bof, il ne bat pas des ailes. Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 144 Karma: 300 Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... 0

@Brisecous

Citation :

@Crazy-13

rien ne vaut un bon vieux avion en papier





Bof, il ne bat pas des ailes.



Peut être, mais avec deux tours en papier, tu a un bon tuto pour un ban youtube ^^ Citation :Peut être, mais avec deux tours en papier, tu a un bon tuto pour un ban youtube ^^ LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 58 Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ... 1 Sp6men10 Cool ! Merci Cool ! Merci Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.