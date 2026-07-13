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Vidéo : Faire une chauve-souris en origami capable de battre des ailes

Posté par Kilroy1 le 13/7/2026 11:05:34

vidéo origami chauve-souris pliage papier aile
Une personne réalisé une chauve-souris en papier capable de battre des ailes.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Wiliwilliam
    Posté le: 13/7/2026 11:11  Mis à jour: 13/7/2026 11:11
    #1
    Membre Premium
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 41521
    Karma: 21379
     Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
     4 
    Trop bien! Par contre le format tiktok c'est chiant. Les bons tutos de pliage te laissent toujours le temps de faire les plis sans avoir à mettre la vidéo en pause.
    Sp6men10
    Posté le: 13/7/2026 13:44  Mis à jour: 13/7/2026 13:44
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2010
    Envois: 230
    Karma: 381
     Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
     5 
    @Wiliwilliam https://www.youtube.com/watch?v=M8AQ7blp954
    Wiliwilliam
    Posté le: 13/7/2026 14:32  Mis à jour: 13/7/2026 14:32
    #3
    Membre Premium
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 41521
    Karma: 21379
     Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
     1 
    @Sp6men10 Merci 🙂
    Jashugan13
    Posté le: 13/7/2026 23:13  Mis à jour: 13/7/2026 23:13
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/2/2010
    Envois: 525
    Karma: 654
     Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
     0 
    Je ne savais pas que Bruce Wayne faisait des tutos origami 😃
    Crazy-13
    Posté le: 13/7/2026 23:20  Mis à jour: 13/7/2026 23:20
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87477
    Karma: 10067
     Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
     1 
    rien ne vaut un bon vieux avion en papier
    Brisecous
    Posté le: 13/7/2026 23:42  Mis à jour: 13/7/2026 23:42
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/3/2007
    Envois: 441
    Karma: 199
     Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
     0 
    Citation :

    @Crazy-13
    rien ne vaut un bon vieux avion en papier


    Bof, il ne bat pas des ailes.
    Batfly
    Posté le: 14/7/2026 1:40  Mis à jour: 14/7/2026 1:40
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 144
    Karma: 300
     Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
     0 
    Citation :

    @Brisecous
    Citation :

    @Crazy-13
    rien ne vaut un bon vieux avion en papier


    Bof, il ne bat pas des ailes.


    Peut être, mais avec deux tours en papier, tu a un bon tuto pour un ban youtube ^^
    LutinFie
    Posté le: 15/7/2026 13:51  Mis à jour: 15/7/2026 13:51
    #8
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 58
     Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
     1 
    @Sp6men10 Cool ! Merci 😊👌
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