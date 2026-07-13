Vidéo : Faire une chauve-souris en origami capable de battre des ailes

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Wiliwilliam
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Posté le: 13/7/2026 11:11 Mis à jour: 13/7/2026 11:11
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Membre Premium
Inscrit le: 7/4/2012
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Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
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Trop bien! Par contre le format tiktok c'est chiant. Les bons tutos de pliage te laissent toujours le temps de faire les plis sans avoir à mettre la vidéo en pause.
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Sp6men10
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Posté le: 13/7/2026 13:44 Mis à jour: 13/7/2026 13:44
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Je m'installe
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Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
5
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Wiliwilliam
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Posté le: 13/7/2026 14:32 Mis à jour: 13/7/2026 14:32
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Membre Premium
Inscrit le: 7/4/2012
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Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
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@Sp6men10
Merci
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Jashugan13
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Posté le: 13/7/2026 23:13 Mis à jour: 13/7/2026 23:13
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Je suis accro
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Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
0
Je ne savais pas que Bruce Wayne faisait des tutos origami
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Crazy-13
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Posté le: 13/7/2026 23:20 Mis à jour: 13/7/2026 23:20
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
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rien ne vaut un bon vieux avion en papier
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Brisecous
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Posté le: 13/7/2026 23:42 Mis à jour: 13/7/2026 23:42
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Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
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Citation :
@Crazy-13
rien ne vaut un bon vieux avion en papier
Bof, il ne bat pas des ailes.
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Batfly
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Posté le: 14/7/2026 1:40 Mis à jour: 14/7/2026 1:40
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Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
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Citation :
@Brisecous
Citation :
@Crazy-13
rien ne vaut un bon vieux avion en papier
Bof, il ne bat pas des ailes.
Peut être, mais avec deux tours en papier, tu a un bon tuto pour un ban youtube ^^
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LutinFie
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Posté le: 15/7/2026 13:51 Mis à jour: 15/7/2026 13:51
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Je viens d'arriver
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Re: Faire une chauve-souris en origami capable de battre ...
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@Sp6men10
Cool ! Merci
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