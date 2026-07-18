Vidéo : Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces

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Jujube51
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Posté le: 18/7/2026 9:52 Mis à jour: 20/7/2026 18:01
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Entre nous, elle était pas près de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...
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nilsss
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Posté le: 18/7/2026 10:19 Mis à jour: 18/7/2026 10:19
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Je suis accro
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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1000 pièces* à vue d'oeil
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UltimateByte
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Posté le: 18/7/2026 10:32 Mis à jour: 18/7/2026 10:32
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Je suis accro
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Citation :
@Jujube51
Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...
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Drakylla
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Posté le: 18/7/2026 11:35 Mis à jour: 18/7/2026 11:35
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Je suis accro
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Citation :
@Jujube51
Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...
Magique
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Mopimoi
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Posté le: 18/7/2026 11:37 Mis à jour: 18/7/2026 11:37
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Citation :
@Jujube51
Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...
T'es un putain de génie, j'suis presque jaloux
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Vigyland
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Posté le: 18/7/2026 13:12 Mis à jour: 18/7/2026 13:12
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Je masterise !
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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La logique du tapis glissant ...
Et avant, elle l'avait mis en haut d'une volée de marches ?
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Plougaden
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Posté le: 18/7/2026 16:35 Mis à jour: 18/7/2026 16:35
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Bricci
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Posté le: 18/7/2026 16:41 Mis à jour: 18/7/2026 16:41
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Je masterise !
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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@nilsss Et 2 à vue de nez pour celui du mur
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Loom-
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Posté le: 18/7/2026 17:04 Mis à jour: 18/7/2026 17:04
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Je poste trop
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Citation :
@Jujube51
Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...
Bien vu Jujube.
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Emerys
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Posté le: 18/7/2026 21:56 Mis à jour: 18/7/2026 21:56
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Le coup du tapis, un grand classique
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xentigers
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Posté le: 19/7/2026 3:27 Mis à jour: 19/7/2026 3:27
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Je viens d'arriver
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Réaction du chat à la fin qui est a deux doigts de lui sauter dessus pour l'achever
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Batfly
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Posté le: 19/7/2026 17:32 Mis à jour: 19/7/2026 17:32
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Entre le tapis, les deux chiens et le chat, ce n'est plus de la malchance, mais de la fatalité !
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Crazy-13
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Posté le: 19/7/2026 18:28 Mis à jour: 19/7/2026 18:28
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Je poste trop
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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j'espère que c'est bien son puzzle qu'elle vient de ruiner, et pas celui d'un autre
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myuk134679
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Posté le: 20/7/2026 14:53 Mis à jour: 20/7/2026 14:53
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Citation :
@Jujube51
Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...
"elle était pas prête"
Le contraire de loin c'est PRÈS, pas prêt. Ça n'a rien à voir avec une préparation.
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Jujube51
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Posté le: 20/7/2026 18:00 Mis à jour: 20/7/2026 18:00
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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@myuk134679
Ouh là j'avoue elle et mauche celle si. Je caurige dessuite!
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lm2lm2
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Posté le: 25/7/2026 19:39 Mis à jour: 25/7/2026 19:39
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Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
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Citation :
@Jujube51
Entre nous, elle était pas près de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...
Pour expliquer la blague, tu parles bien du "tableau" en deux parties contre le mur, qui ressemble vaguement à une pomme de pin artistiquement réalisée, et que sa chute aurait du s'inspirer d'une telle symétrie?
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