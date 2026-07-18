

Vidéo : Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Posté par Daniellou

Une femme apporte son repas dans le salon, glisse et se prend son puzzle presque fini sur la tronche.



Vidéo (10s) : Puzzle glissade





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Vidéo : Une enfant montre son puzzle 500 pièces Image : Finir un puzzle rapidement Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 488 Karma: 1897 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 22 Entre nous, elle était pas près de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...

16 commentaires Auteur Conversation Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 488 Karma: 1897 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 22 Entre nous, elle était pas près de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur... nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1260 Karma: 2385 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 2 1000 pièces* à vue d'oeil UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1141 Karma: 1318 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 1

@Jujube51

Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...



Citation : Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1459 Karma: 1097 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 2

@Jujube51

Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...



Magique Citation :Magique Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 685 Karma: 3697 En ligne ! Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 2

@Jujube51

Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...

T'es un putain de génie, j'suis presque jaloux Citation :T'es un putain de génie, j'suis presque jaloux Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 0 La logique du tapis glissant ...

Et avant, elle l'avait mis en haut d'une volée de marches ? Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 149 Karma: 779 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 1 Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 3253 Karma: 11348 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 1 @nilsss Et 2 à vue de nez pour celui du mur Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11233 Karma: 4801 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 1

@Jujube51

Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...





Bien vu Jujube. Citation :Bien vu Jujube. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1424 Karma: 2052 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 1 Le coup du tapis, un grand classique xentigers Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2013 Envois: 20 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 0 Réaction du chat à la fin qui est a deux doigts de lui sauter dessus pour l'achever Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 145 Karma: 301 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 1 Entre le tapis, les deux chiens et le chat, ce n'est plus de la malchance, mais de la fatalité ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87537 Karma: 10074 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 1 j'espère que c'est bien son puzzle qu'elle vient de ruiner, et pas celui d'un autre myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 229 Karma: 306 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 1

@Jujube51

Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...



"elle était pas prête"



Le contraire de loin c'est PRÈS, pas prêt. Ça n'a rien à voir avec une préparation. Citation :"elle était pas prête"Le contraire de loin c'est PRÈS, pas prêt. Ça n'a rien à voir avec une préparation. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 488 Karma: 1897 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 0 @myuk134679



Ouh là j'avoue elle et mauche celle si. Je caurige dessuite! lm2lm2 Je m'installe Inscrit le: 26/5/2024 Envois: 105 Karma: 54 Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces 0

@Jujube51

Entre nous, elle était pas près de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...



Pour expliquer la blague, tu parles bien du "tableau" en deux parties contre le mur, qui ressemble vaguement à une pomme de pin artistiquement réalisée, et que sa chute aurait du s'inspirer d'une telle symétrie? Citation :Pour expliquer la blague, tu parles bien du "tableau" en deux parties contre le mur, qui ressemble vaguement à une pomme de pin artistiquement réalisée, et que sa chute aurait du s'inspirer d'une telle symétrie? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.