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Vidéo : Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces

Posté par Daniellou le 18/7/2026 9:15:27

vidéo puzzle fail assiette nourriture chute renverse salon
Une femme apporte son repas dans le salon, glisse et se prend son puzzle presque fini sur la tronche.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Une enfant montre son puzzle 500 pièces
  • Image : Finir un puzzle rapidement
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Jujube51
    Posté le: 18/7/2026 9:52  Mis à jour: 20/7/2026 18:01
    Je m'installe
    Inscrit le: 30/10/2019
    Envois: 488
    Karma: 1897
    Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     22 
    Entre nous, elle était pas près de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...

    16 commentaires

    Auteur Conversation
    Jujube51
    Posté le: 18/7/2026 9:52  Mis à jour: 20/7/2026 18:01
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 30/10/2019
    Envois: 488
    Karma: 1897
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     22 
    Entre nous, elle était pas près de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...
    nilsss
    Posté le: 18/7/2026 10:19  Mis à jour: 18/7/2026 10:19
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 23/10/2011
    Envois: 1260
    Karma: 2385
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     2 
    1000 pièces* à vue d'oeil
    UltimateByte
    Posté le: 18/7/2026 10:32  Mis à jour: 18/7/2026 10:32
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 15/3/2012
    Envois: 1141
    Karma: 1318
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     1 
    Citation :

    @Jujube51
    Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...


    🤣🤣
    Drakylla
    Posté le: 18/7/2026 11:35  Mis à jour: 18/7/2026 11:35
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1459
    Karma: 1097
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     2 
    Citation :

    @Jujube51
    Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...


    Magique 😃
    Mopimoi
    Posté le: 18/7/2026 11:37  Mis à jour: 18/7/2026 11:37
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 685
    Karma: 3697
    En ligne !
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     2 
    Citation :

    @Jujube51
    Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...

    T'es un putain de génie, j'suis presque jaloux 😃
    Vigyland
    Posté le: 18/7/2026 13:12  Mis à jour: 18/7/2026 13:12
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
    Karma: 851
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     0 
    La logique du tapis glissant ...
    Et avant, elle l'avait mis en haut d'une volée de marches ?
    Plougaden
    Posté le: 18/7/2026 16:35  Mis à jour: 18/7/2026 16:35
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/9/2016
    Envois: 149
    Karma: 779
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     1 
    Bricci
    Posté le: 18/7/2026 16:41  Mis à jour: 18/7/2026 16:41
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 3253
    Karma: 11348
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     1 
    @nilsss Et 2 à vue de nez pour celui du mur
    Loom-
    Posté le: 18/7/2026 17:04  Mis à jour: 18/7/2026 17:04
    #9
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11233
    Karma: 4801
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     1 
    Citation :

    @Jujube51
    Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...



    Bien vu Jujube.
    Emerys
    Posté le: 18/7/2026 21:56  Mis à jour: 18/7/2026 21:56
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1424
    Karma: 2052
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     1 
    Le coup du tapis, un grand classique
    xentigers
    Posté le: 19/7/2026 3:27  Mis à jour: 19/7/2026 3:27
    #11
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 20/4/2013
    Envois: 20
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     0 
    Réaction du chat à la fin qui est a deux doigts de lui sauter dessus pour l'achever
    Batfly
    Posté le: 19/7/2026 17:32  Mis à jour: 19/7/2026 17:32
    #12
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 145
    Karma: 301
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     1 
    Entre le tapis, les deux chiens et le chat, ce n'est plus de la malchance, mais de la fatalité !
    Crazy-13
    Posté le: 19/7/2026 18:28  Mis à jour: 19/7/2026 18:28
    #13
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87537
    Karma: 10074
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     1 
    j'espère que c'est bien son puzzle qu'elle vient de ruiner, et pas celui d'un autre
    myuk134679
    Posté le: 20/7/2026 14:53  Mis à jour: 20/7/2026 14:53
    #14
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 229
    Karma: 306
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     1 
    Citation :

    @Jujube51
    Entre nous, elle était pas prête de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...


    "elle était pas prête" 🙄🙄🙄🙄

    Le contraire de loin c'est PRÈS, pas prêt. Ça n'a rien à voir avec une préparation.
    Jujube51
    Posté le: 20/7/2026 18:00  Mis à jour: 20/7/2026 18:00
    #15
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    Inscrit le: 30/10/2019
    Envois: 488
    Karma: 1897
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     0 
    @myuk134679

    Ouh là j'avoue elle et mauche celle si. Je caurige dessuite!
    lm2lm2
    Posté le: 25/7/2026 19:39  Mis à jour: 25/7/2026 19:39
    #16
    Je m'installe
    Inscrit le: 26/5/2024
    Envois: 105
    Karma: 54
     Re: Ruiner un puzzle de quelques milliers de pièces
     0 
    Citation :

    @Jujube51
    Entre nous, elle était pas près de finir son puzzle...quand on voit qu'elle n'a pas réussi à faire celui qui est accroché au mur...


    Pour expliquer la blague, tu parles bien du "tableau" en deux parties contre le mur, qui ressemble vaguement à une pomme de pin artistiquement réalisée, et que sa chute aurait du s'inspirer d'une telle symétrie?
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