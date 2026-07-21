

Vidéo : Un homme donne une assiette de nourriture à un renard Posté par Kilroy1

Au moins, il a essayé...



Vidéo (19s) : Donner une assiette de nourriture à un renard





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Vidéo : Nourrir un renard avec du pain Vidéo : Une femme donne à manger à un renard Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 4943 Karma: 3481 Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard 2 Oui, en plus le gars a oublié les couverts pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 406 Karma: 813 Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard 1 Probablement un renard Argentin, la paella c'était de trop... Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2589 Karma: 4711 Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard 4

quand on a besoin d'assiette pour inviter la cigogne. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87592 Karma: 10078 Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard 0

Bon je me doute qu'il va vite revenir manger sur place ce qu'il a laissé sur place en pensant l'embarquer avec lui, mais je trouve quand même le mouve ici très con. C'est quand même con de s'approcher aussi rapidement de ce qu'un humain à posé, en plus en restant à proximité, prendre le temps de sentir le contenu de plus près, pour au finale prendre la fuite avec l’assiette?Bon je me doute qu'il va vite revenir manger sur place ce qu'il a laissé sur place en pensant l'embarquer avec lui, mais je trouve quand même le mouve ici très con. avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2216 Karma: 1770 Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard 0 Correction:

Un homme donne une assiette à un renard. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.