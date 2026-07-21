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Vidéo : Un homme donne une assiette de nourriture à un renard

Posté par Kilroy1 le 21/7/2026 9:58:04

vidéo renard assiette nourriture nourrir fail
Au moins, il a essayé...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Nourrir un renard avec du pain
  • Vidéo : Une femme donne à manger à un renard
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 21/7/2026 10:00  Mis à jour: 21/7/2026 10:00
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4943
    Karma: 3481
     Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard
     2 
    Oui, en plus le gars a oublié les couverts
    pOpO_510
    Posté le: 21/7/2026 10:15  Mis à jour: 21/7/2026 10:15
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2008
    Envois: 406
    Karma: 813
     Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard
     1 
    Probablement un renard Argentin, la paella c'était de trop...
    Padma
    Posté le: 21/7/2026 10:15  Mis à jour: 21/7/2026 10:15
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2589
    Karma: 4711
     Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard
     4 
    quand on a besoin d'assiette pour inviter la cigogne.
    Crazy-13
    Posté le: 21/7/2026 12:48  Mis à jour: 21/7/2026 12:48
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87592
    Karma: 10078
     Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard
     0 
    C'est quand même con de s'approcher aussi rapidement de ce qu'un humain à posé, en plus en restant à proximité, prendre le temps de sentir le contenu de plus près, pour au finale prendre la fuite avec l’assiette?
    Bon je me doute qu'il va vite revenir manger sur place ce qu'il a laissé sur place en pensant l'embarquer avec lui, mais je trouve quand même le mouve ici très con. 😁
    avalon471
    Posté le: 21/7/2026 15:17  Mis à jour: 21/7/2026 15:17
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2216
    Karma: 1770
     Re: Un homme donne une assiette de nourriture à un renard
     0 
    Correction:
    Un homme donne une assiette à un renard.
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