Vidéo : Prendre un bain de soleil est un travail à plein temps pour ce chat
Posté par Kilroy1 le 22/7/2026 14:54:23
Un peu de soleil entre dans la maison, un chat tente d'en profiter au maximum
- Vidéo (22s) : Chat vs Soleil
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Vidéo : Prendre un bain de soleil est un travail à plein temps pour ce chat
Posté par Kilroy1 le 22/7/2026 14:54:23
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