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Vidéo : Prendre un bain de soleil est un travail à plein temps pour ce chat

Posté par Kilroy1 le 22/7/2026 14:54:23

vidéo chat soleil bronzage bain moquette timelapse
Un peu de soleil entre dans la maison, un chat tente d'en profiter au maximum




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  • Vidéo : Vie de chien
  • Vidéo : Des chats dans un rayon de soleil
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    shojo
    Posté le: 22/7/2026 15:20  Mis à jour: 22/7/2026 15:20
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 227
    Karma: 462
     Re: Prendre un bain de soleil est un travail à plein temp...
     8 
    Il n'y a plus qu'à installer des panneaux solaires et une batterie sur le chat.
    Claudy
    Posté le: 22/7/2026 19:48  Mis à jour: 22/7/2026 19:48
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2016
    Envois: 281
    Karma: 556
     Re: Prendre un bain de soleil est un travail à plein temp...
     0 
    Quelle bande de flemmards ces chats!
    Crazy-13
    Posté le: 22/7/2026 23:27  Mis à jour: 22/7/2026 23:36
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87592
    Karma: 10079
     Re: Prendre un bain de soleil est un travail à plein temp...
     0 
    Fait attention quand même que le chat ne prenne pas feu, c'est une chose qui arrive quand ces derniers viennent à se coller au plus près du feu d'une cheminée l'hiver.
    ablator
    Posté le: 24/7/2026 13:23  Mis à jour: 24/7/2026 13:23
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2117
    Karma: 3938
     Re: Prendre un bain de soleil est un travail à plein temp...
     0 
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