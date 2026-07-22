

Vidéo : Prendre un bain de soleil est un travail à plein temps pour ce chat Posté par Kilroy1

Un peu de soleil entre dans la maison, un chat tente d'en profiter au maximum



Vidéo (22s) : Chat vs Soleil





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Fait attention quand même que le chat ne prenne pas feu, c'est une chose qui arrive quand ces derniers viennent à se coller au plus près du feu d'une cheminée l'hiver. ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2117 Karma: 3938 Re: Prendre un bain de soleil est un travail à plein temp... Re: Prendre un bain de soleil est un travail à plein temp... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.