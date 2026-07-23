Vidéo : Une femme au volant d'une voiturette de golf a oublié un truc important

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JackVance
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Posté le: 23/7/2026 17:19 Mis à jour: 23/7/2026 17:19
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Je suis accro
Inscrit le: 3/2/2008
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Quand tu te rends compte que tu vas manger...
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Roronoa
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Posté le: 23/7/2026 17:43 Mis à jour: 23/7/2026 17:43
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Je m'installe
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Alors je veux bien que c'est plus facile d'analyser une situation depuis son/ses canapé/chaise/chiottes (au choix), mais là, on est sur quel niveau d'agir sans réfléchir ???
Surtout, une voiturette de golf, ca va, ca s'arrête plutôt facilement.
Et je parle même pas de cette manie horrible de mettre des musiques (nulles) bien fortes
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Nebinaf
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Posté le: 23/7/2026 19:55 Mis à jour: 23/7/2026 19:55
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Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Ca va pas aider à la réhabilitation des blondes...
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WalkerBip
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Posté le: 23/7/2026 20:19 Mis à jour: 23/7/2026 20:19
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Je m'installe
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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voila pourquoi il y a un examen pour avoir son permis, certains n'ont aucun bon sens ni réflexe
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PloufPlouf
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Posté le: 23/7/2026 20:33 Mis à jour: 23/7/2026 20:33
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Je viens d'arriver
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Forest Gump sort de ce corps !
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Neutre
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Posté le: 23/7/2026 20:37 Mis à jour: 23/7/2026 20:37
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Je m'installe
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Citation :
@WalkerBip
voila pourquoi il y a un examen pour avoir son permis, certains n'ont aucun bon sens ni réflexe
Quand l'examinateur du permis avait sauté en marche ça m'avait pas mal surpris mais heureusement je n'ai pas paniqué.
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Emerys
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Posté le: 23/7/2026 21:30 Mis à jour: 23/7/2026 21:30
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Je suis accro
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Réflexe idiot et ses conséquences
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avalon471
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Posté le: 24/7/2026 0:16 Mis à jour: 24/7/2026 0:16
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Je masterise !
Inscrit le: 28/4/2008
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Je veux bien qu'on m'explique ce qui vient de se passer..
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tryfax
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Posté le: 24/7/2026 7:31 Mis à jour: 24/7/2026 7:31
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Je masterise !
Inscrit le: 13/3/2007
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Dommage, la vidéo n'est pas complète. Dans celle que j'ai vue, on voit la réponse de la personne qui est tombée. Elle explique que le premier réflexe de la conductrice a été d'essayer de la retenir, mais que cela n'a fait que la traîner par terre. Elle ajoute également que son geste consistant à sauter pour « l'aider » était complètement idiot et n'avait absolument aucun sens.
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Pyro-DL
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Posté le: 24/7/2026 9:43 Mis à jour: 24/7/2026 9:43
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 24/7/2026
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Je ne vois qu'une seule explication.
Pour utiliser souvent ces voiturettes au golf, certaines ont un frein automatique.
En gros, il n'y a qu'une seule pédale, si on appuie ça avance, si on lâche, ça freine.
Sous certaines conditions, on peut même sauter de la voiturette pendant qu'elle roule :
- Ne pas aller trop vite.
- Terrain dégagé devant.
- Personne à bord du véhicule.
- Bonne assurance.
- Personne a proximité.
- Loin de clubhouse.
Notre conductrice est peut être une golfeuse ou une cliente Center Parc qui pensait avoir ce type de voiturette sinon, il n'y a aucune explication rationnelle à cette vidéo, si ce n'est la drogue...
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Djizeusse
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Posté le: 24/7/2026 10:32 Mis à jour: 24/7/2026 10:32
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Je suis accro
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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@avalon471 je crois comprendre que la pilote a donné un coup de volant brusque qui a déséquilibré la passagère..
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totolasticot
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Posté le: 24/7/2026 11:14 Mis à jour: 24/7/2026 11:14
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Je viens d'arriver
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Citation :
@Djizeusse
@avalon471 je crois comprendre que la pilote a donné un coup de volant brusque qui a déséquilibré la passagère..
Pilote ? Tu as bien utilisé le mot "pilote" ?
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avalon471
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Posté le: 24/7/2026 16:41 Mis à jour: 24/7/2026 16:41
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Je masterise !
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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@Djizeusse
Ouais jusque là on est bon,la vraie question c'est surtout:
A quel moment, lorsque l'on conduit, peut-on avoir l'idée de lâcher le volant pour se jeter par terre????
Il n'y a AUCUNE explication rationnelle à cet acte!
Blonde ou pas..
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Solostaran
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Posté le: 24/7/2026 21:38 Mis à jour: 24/7/2026 21:39
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Je suis accro
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Tout comme la voiture renversée sur le toit alors que l'idée c'était juste de se garer, un magasin ravagé par une voiture alors que cette voiture était juste en train de démarrer devant ... Certaines personnes ont les pires réflexes du monde, se crisper sur l'accélérateur au lieu du frein ou rattraper sa voisine qui tombe alors qu'on roule à 15 km/h et se jeter de la voiturette en marche ...
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Crazy-13
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Posté le: 24/7/2026 22:14 Mis à jour: 24/7/2026 22:14
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Je poste trop
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Dire que ça a certainement le permis de conduire.
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EndymionRaul
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Posté le: 25/7/2026 2:01 Mis à jour: 25/7/2026 2:01
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Je suis accro
Inscrit le: 16/10/2019
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Non mais je rêve... La conductrice a sauté volontairement de la voiturette pour se manger le bitume ? On la voit rouler au sol.
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maddguez
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Posté le: 25/7/2026 8:05 Mis à jour: 25/7/2026 8:05
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Je m'installe
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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Femme au volant, mort au tournant.
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LutinFie
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Posté le: 25/7/2026 17:34 Mis à jour: 25/7/2026 17:34
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Je viens d'arriver
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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LutinFie
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Posté le: 25/7/2026 17:38 Mis à jour: 25/7/2026 17:38
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Je viens d'arriver
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Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
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