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Vidéo : Une femme au volant d'une voiturette de golf a oublié un truc important

Posté par Bricci le 23/7/2026 16:46:43

vidéo femme golfette voiturette golf blonde volant fail
Une femme au volant d'une voiturette de golf a oublié un truc important... qu'elle conduisait !




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Golfette Planking
  • Vidéo : Ivre, il saute un parterre de fleur en golfette (Illinois)
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    JackVance
    Posté le: 23/7/2026 17:19  Mis à jour: 23/7/2026 17:19
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 1185
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    Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     19 
    Quand tu te rends compte que tu vas manger...
    Nebinaf
    Posté le: 23/7/2026 19:55  Mis à jour: 23/7/2026 19:55
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
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    Karma: 2882
    Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     13 
    Ca va pas aider à la réhabilitation des blondes...

    19 commentaires

    Auteur Conversation
    JackVance
    Posté le: 23/7/2026 17:19  Mis à jour: 23/7/2026 17:19
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 1185
    Karma: 1181
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     19 
    Quand tu te rends compte que tu vas manger...
    Roronoa
    Posté le: 23/7/2026 17:43  Mis à jour: 23/7/2026 17:43
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
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    Karma: 369
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     9 
    Alors je veux bien que c'est plus facile d'analyser une situation depuis son/ses canapé/chaise/chiottes (au choix), mais là, on est sur quel niveau d'agir sans réfléchir ???
    Surtout, une voiturette de golf, ca va, ca s'arrête plutôt facilement.
    Et je parle même pas de cette manie horrible de mettre des musiques (nulles) bien fortes 😑
    Nebinaf
    Posté le: 23/7/2026 19:55  Mis à jour: 23/7/2026 19:55
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1673
    Karma: 2882
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     13 
    Ca va pas aider à la réhabilitation des blondes...
    WalkerBip
    Posté le: 23/7/2026 20:19  Mis à jour: 23/7/2026 20:19
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 248
    Karma: 382
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     4 
    voila pourquoi il y a un examen pour avoir son permis, certains n'ont aucun bon sens ni réflexe
    PloufPlouf
    Posté le: 23/7/2026 20:33  Mis à jour: 23/7/2026 20:33
    #5
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 27/9/2020
    Envois: 5
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    Forest Gump sort de ce corps !
    Neutre
    Posté le: 23/7/2026 20:37  Mis à jour: 23/7/2026 20:37
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/6/2016
    Envois: 376
    Karma: 1532
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     8 
    Citation :

    @WalkerBip
    voila pourquoi il y a un examen pour avoir son permis, certains n'ont aucun bon sens ni réflexe


    Quand l'examinateur du permis avait sauté en marche ça m'avait pas mal surpris mais heureusement je n'ai pas paniqué.
    Emerys
    Posté le: 23/7/2026 21:30  Mis à jour: 23/7/2026 21:30
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1426
    Karma: 2052
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     1 
    Réflexe idiot et ses conséquences
    avalon471
    Posté le: 24/7/2026 0:16  Mis à jour: 24/7/2026 0:16
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2216
    Karma: 1771
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    Je veux bien qu'on m'explique ce qui vient de se passer..
    tryfax
    Posté le: 24/7/2026 7:31  Mis à jour: 24/7/2026 7:31
    #9
    Je masterise !
    Inscrit le: 13/3/2007
    Envois: 2609
    Karma: 3951
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     2 
    Dommage, la vidéo n'est pas complète. Dans celle que j'ai vue, on voit la réponse de la personne qui est tombée. Elle explique que le premier réflexe de la conductrice a été d'essayer de la retenir, mais que cela n'a fait que la traîner par terre. Elle ajoute également que son geste consistant à sauter pour « l'aider » était complètement idiot et n'avait absolument aucun sens.
    Pyro-DL
    Posté le: 24/7/2026 9:43  Mis à jour: 24/7/2026 9:43
    #10
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 24/7/2026
    Envois: 1
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     1 
    Je ne vois qu'une seule explication.
    Pour utiliser souvent ces voiturettes au golf, certaines ont un frein automatique.
    En gros, il n'y a qu'une seule pédale, si on appuie ça avance, si on lâche, ça freine.
    Sous certaines conditions, on peut même sauter de la voiturette pendant qu'elle roule :
    - Ne pas aller trop vite.
    - Terrain dégagé devant.
    - Personne à bord du véhicule.
    - Bonne assurance.
    - Personne a proximité.
    - Loin de clubhouse.
    Notre conductrice est peut être une golfeuse ou une cliente Center Parc qui pensait avoir ce type de voiturette sinon, il n'y a aucune explication rationnelle à cette vidéo, si ce n'est la drogue...
    Djizeusse
    Posté le: 24/7/2026 10:32  Mis à jour: 24/7/2026 10:32
    #11
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/12/2016
    Envois: 815
    Karma: 1400
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    @avalon471 je crois comprendre que la pilote a donné un coup de volant brusque qui a déséquilibré la passagère..
    totolasticot
    Posté le: 24/7/2026 11:14  Mis à jour: 24/7/2026 11:14
    #12
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 28/12/2018
    Envois: 78
    Karma: 165
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     3 
    Citation :

    @Djizeusse
    @avalon471 je crois comprendre que la pilote a donné un coup de volant brusque qui a déséquilibré la passagère..


    Pilote ? Tu as bien utilisé le mot "pilote" ?
    avalon471
    Posté le: 24/7/2026 16:41  Mis à jour: 24/7/2026 16:41
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2216
    Karma: 1771
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    @Djizeusse
    Ouais jusque là on est bon,la vraie question c'est surtout:
    A quel moment, lorsque l'on conduit, peut-on avoir l'idée de lâcher le volant pour se jeter par terre????

    Il n'y a AUCUNE explication rationnelle à cet acte!
    Blonde ou pas..
    Solostaran
    Posté le: 24/7/2026 21:38  Mis à jour: 24/7/2026 21:39
    #14
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/1/2013
    Envois: 1916
    Karma: 711
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    Tout comme la voiture renversée sur le toit alors que l'idée c'était juste de se garer, un magasin ravagé par une voiture alors que cette voiture était juste en train de démarrer devant ... Certaines personnes ont les pires réflexes du monde, se crisper sur l'accélérateur au lieu du frein ou rattraper sa voisine qui tombe alors qu'on roule à 15 km/h et se jeter de la voiturette en marche ...
    Crazy-13
    Posté le: 24/7/2026 22:14  Mis à jour: 24/7/2026 22:14
    #15
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87592
    Karma: 10079
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    Dire que ça a certainement le permis de conduire. 😬
    EndymionRaul
    Posté le: 25/7/2026 2:01  Mis à jour: 25/7/2026 2:01
    #16
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1438
    Karma: 1443
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    Non mais je rêve... La conductrice a sauté volontairement de la voiturette pour se manger le bitume ? On la voit rouler au sol.
    maddguez
    Posté le: 25/7/2026 8:05  Mis à jour: 25/7/2026 8:05
    #17
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/2/2018
    Envois: 239
    Karma: 461
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    Femme au volant, mort au tournant.
    LutinFie
    Posté le: 25/7/2026 17:34  Mis à jour: 25/7/2026 17:34
    #18
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    Citation :

    @JackVance
    Quand tu te rends compte que tu vas manger...




    😂😂🤣🤣
    LutinFie
    Posté le: 25/7/2026 17:38  Mis à jour: 25/7/2026 17:38
    #19
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o...
     0 
    Citation :

    @Nebinaf
    Ca va pas aider à la réhabilitation des blondes...


    🤣🤣😂😂👌
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