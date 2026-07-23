

Vidéo : Une femme au volant d'une voiturette de golf a oublié un truc important Posté par Bricci

Une femme au volant d'une voiturette de golf a oublié un truc important... qu'elle conduisait !



Vidéo (12s) : Quand tu oublies que tu conduis la golfette





Sur le même sujet :

Vidéo : Golfette Planking Vidéo : Ivre, il saute un parterre de fleur en golfette (Illinois) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 1185 Karma: 1181 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 19



Quand tu te rends compte que tu vas manger... Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1673 Karma: 2882 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 13 Ca va pas aider à la réhabilitation des blondes...

19 commentaires Auteur Conversation JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 1185 Karma: 1181 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 19



Quand tu te rends compte que tu vas manger... Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 205 Karma: 369 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 9

Surtout, une voiturette de golf, ca va, ca s'arrête plutôt facilement.

Et je parle même pas de cette manie horrible de mettre des musiques (nulles) bien fortes Alors je veux bien que c'est plus facile d'analyser une situation depuis son/ses canapé/chaise/chiottes (au choix), mais là, on est sur quel niveau d'agir sans réfléchir ???Surtout, une voiturette de golf, ca va, ca s'arrête plutôt facilement.Et je parle même pas de cette manie horrible de mettre des musiques (nulles) bien fortes Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1673 Karma: 2882 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 13 Ca va pas aider à la réhabilitation des blondes... WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 248 Karma: 382 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 4 voila pourquoi il y a un examen pour avoir son permis, certains n'ont aucun bon sens ni réflexe PloufPlouf Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2020 Envois: 5 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0 Forest Gump sort de ce corps ! Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 376 Karma: 1532 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 8

@WalkerBip

voila pourquoi il y a un examen pour avoir son permis, certains n'ont aucun bon sens ni réflexe



Quand l'examinateur du permis avait sauté en marche ça m'avait pas mal surpris mais heureusement je n'ai pas paniqué. Citation :Quand l'examinateur du permis avait sauté en marche ça m'avait pas mal surpris mais heureusement je n'ai pas paniqué. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1426 Karma: 2052 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 1 Réflexe idiot et ses conséquences avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2216 Karma: 1771 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0 Je veux bien qu'on m'explique ce qui vient de se passer.. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2609 Karma: 3951 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 2 Dommage, la vidéo n'est pas complète. Dans celle que j'ai vue, on voit la réponse de la personne qui est tombée. Elle explique que le premier réflexe de la conductrice a été d'essayer de la retenir, mais que cela n'a fait que la traîner par terre. Elle ajoute également que son geste consistant à sauter pour « l'aider » était complètement idiot et n'avait absolument aucun sens. Pyro-DL Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2026 Envois: 1 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 1 Je ne vois qu'une seule explication.

Pour utiliser souvent ces voiturettes au golf, certaines ont un frein automatique.

En gros, il n'y a qu'une seule pédale, si on appuie ça avance, si on lâche, ça freine.

Sous certaines conditions, on peut même sauter de la voiturette pendant qu'elle roule :

- Ne pas aller trop vite.

- Terrain dégagé devant.

- Personne à bord du véhicule.

- Bonne assurance.

- Personne a proximité.

- Loin de clubhouse.

Notre conductrice est peut être une golfeuse ou une cliente Center Parc qui pensait avoir ce type de voiturette sinon, il n'y a aucune explication rationnelle à cette vidéo, si ce n'est la drogue... Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 815 Karma: 1400 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0 @avalon471 je crois comprendre que la pilote a donné un coup de volant brusque qui a déséquilibré la passagère.. totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 78 Karma: 165 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 3

@Djizeusse

@avalon471 je crois comprendre que la pilote a donné un coup de volant brusque qui a déséquilibré la passagère..



Pilote ? Tu as bien utilisé le mot "pilote" ? Citation :Pilote ? Tu as bien utilisé le mot "pilote" ? avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2216 Karma: 1771 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0 @Djizeusse

Ouais jusque là on est bon,la vraie question c'est surtout:

A quel moment, lorsque l'on conduit, peut-on avoir l'idée de lâcher le volant pour se jeter par terre????



Il n'y a AUCUNE explication rationnelle à cet acte!

Blonde ou pas.. Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1916 Karma: 711 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0 Tout comme la voiture renversée sur le toit alors que l'idée c'était juste de se garer, un magasin ravagé par une voiture alors que cette voiture était juste en train de démarrer devant ... Certaines personnes ont les pires réflexes du monde, se crisper sur l'accélérateur au lieu du frein ou rattraper sa voisine qui tombe alors qu'on roule à 15 km/h et se jeter de la voiturette en marche ... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87592 Karma: 10079 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0 Dire que ça a certainement le permis de conduire. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1438 Karma: 1443 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0 Non mais je rêve... La conductrice a sauté volontairement de la voiturette pour se manger le bitume ? On la voit rouler au sol. maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 239 Karma: 461 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0 Femme au volant, mort au tournant. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0

@JackVance

Quand tu te rends compte que tu vas manger...









Citation : LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... Re: Une femme au volant d'une voiturette de golf a o... 0

@Nebinaf

Ca va pas aider à la réhabilitation des blondes...



Citation : Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.