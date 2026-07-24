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Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos insolites

Posté par Koreus le 24/7/2026 18:19:02

vidéo koreusity web zap zapping 2026 compilation insolite juillet
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 92 vidéos compilées en 23 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (Bricci x36, Daniellou x29, Kilroy1 x13, Lantiponner x6, domi13180 x5, Padma, Baba-Yaga) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.



Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.




Videos:
01 - Dauphin friendly - [vidéo]
02 - Boulot de dingue ! - [vidéo]
03 - Où qu'il est l'écouteur ? - [vidéo]
04 - Coucouuuuu ! - [vidéo]
05 - Mal supporter le bazar des autres - [vidéo]
06 - Galettes de la mer - [vidéo]
07 - Moustiques dansants - [vidéo]
08 - Clopes à chiens - [vidéo]
09 - I'm like a bird - [vidéo]
10 - Poisson de sable - [vidéo]
11 - Nouvelle expression : s'en brosser le crocodile albinos - [vidéo]
12 - Un ours polaire chasse un beluga - [vidéo]
13 - Des orques chassent un poisson-lune - [vidéo]
14 - Rituel de femmes Tchadiennes - [vidéo]
15 - Deliveroo version chinoise avec un exosquelette pour courir vite - [vidéo]
16 - Si ça c’est se chausser, comment fait-elle pour se faire les ongles ? 🔈 - [vidéo]
17 - Ne pas les engrainer - [vidéo]
18 - Clientèle très chic dans un hôtel - [vidéo]
19 - Ce que voit un pilote de ligne a l'atterrissage - [vidéo]
20 - Chariotte à toutou - [vidéo]
21 - Pourquoi on dépense trop au marché - [vidéo]
22 - Merci, mais casse-toi ! - [vidéo]
23 - Melaniia Tur, une femme très souple - [vidéo]
24 - Faire une démonstration d'un pas de danse dans son salon - [vidéo]
25 - Dessiner des triangles sur la moquette avec un aspirateur - [vidéo]
26 - Traverser d'un cours d'eau sur un fil avec un bidon sur la tête - [vidéo]
27 - Le dernier chippendale - [vidéo]
28 - Gros doudou - [vidéo]
29 - Définition de goulu - [vidéo]
30 - Chaud la cheville - [vidéo]
31 - Poule alcoolique - [vidéo]
32 - Une moto grimpe un mur - [vidéo]
33 - Chat bien éduqué - [vidéo]
34 - Petit prout pendant l’effort - [vidéo]
35 - Ours malin - [vidéo]
36 - Grosse en colère - [vidéo]
37 - Sol hydrofugé - [vidéo]
38 - Donner son médicament à un pigeon - [vidéo]
39 - Un couple saute sur un coussin d'air pour satelliser un plongeur - [vidéo]
40 - Le Mandalorian contre l'homme invisible aux wc - [vidéo]
41 - Tout petit sombrero - [vidéo]
42 - Et hop tout le monde dégage de la bouée tractée! - [vidéo]
43 - Ours d’altitude - [vidéo]
44 - Perroquet nu - [vidéo]
45 - Pente raide en VTT - [vidéo]
46 - Casoar bavard - [vidéo]
47 - Chouette costaude - [vidéo]
48 - Performance en gymnastique - [vidéo]
49 - Valeureux mais malheureux - [vidéo]
50 - Gardien de but unijambiste - [vidéo]
51 - Un chien fait du tobogan - [vidéo]
52 - Ventouse spéciale pour déboucher les toilettes - [vidéo]
53 - Avoir une confiance absolue dans la solidité de son jean - [vidéo]
54 - Comment les camions tournent en Asie - [vidéo]
55 - Plonger dans un seau d'eau - [vidéo]
56 - Un perroquet fait un solo de guitare - [vidéo]
57 - Breakdance robot-parkinson style - [vidéo]
58 - Finale Argentine - Espagne : passer des larmes aux rires - [vidéo]
59 - Lézard souriant - [vidéo]
60 - Saut de taureau impressionnant - [vidéo]
61 - Grosse épée enflammée - [vidéo]
62 - Changer 1 portière et se tromper de modèle - [vidéo]
63 - Un avion qui passe sous un ballon sonde - [vidéo]
64 - Une ourse chasse un tigre en Inde - [vidéo]
65 - Fast and furious pour ciseler une amande - [vidéo]
66 - Wheeling à deux sur une moto fail - [vidéo]
67 - Costume de squelette de dinosaure pour enfants - [vidéo]
68 - Viser quelqu'un avec un élastique. Karma. - [vidéo]
69 - La peur de la raie - [vidéo]
70 - Pas de place à l'erreur - Roulette russe à vélo - [vidéo]
71 - Un collier nid de guêpes - [vidéo]
72 - Barman pas très doué pour faire les cocktails - [vidéo]
73 - Un vélo surlequel tu pédale avec la selle - [vidéo]
74 - Technique efficace pour la course en sac - [vidéo]
75 - Catapulte à enfant - [vidéo]
76 - Entrainement militaire bizare - [vidéo]
77 - Bar à chiens - Chiens de comptoir - [vidéo]
78 - Cette femme transpire beaucoup - [vidéo]
79 - Encore la faute des motards… - [vidéo]
80 - Chat tordu - [vidéo]
81 - Faire sa toilette dans la rivière... - [vidéo]
82 - Entraide à la salle de muscu - [vidéo]
83 - Trier des grains de riz - [vidéo]
84 - Mamie fait du parkour - [vidéo]
85 - Aider sa copine à enlever sa ceinture de sécurité - [vidéo]
86 - Attraper la coupe du monde - [vidéo]
87 - Tiens et si j'utilisais un briquet comme boucle d'oreille et que je l'allumais pour voir? - [vidéo]
88 - Hep hep hep ! - [vidéo]
89 - Ne pas maîtriser son VTT - [vidéo]
90 - Ne pas maîtriser sa mini moto - [vidéo]
91 - Vous l'avez ? - [vidéo]
92 - Glace aromatisée à la raie - [vidéo]

Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix

Sur le même sujet :
  • Vidéo : Koreusity n°599

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Chrys77
    Posté le: 24/7/2026 18:28  Mis à jour: 24/7/2026 18:28
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4982
    Karma: 3496
    Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     6 
    Koreusity n° 600 !!!
    EmpereurZorg
    Posté le: 24/7/2026 19:06  Mis à jour: 24/7/2026 19:06
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 164
    Karma: 423
    Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     5 
    Belle longévité, bravo et merci Koreus !

    12 commentaires

    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 24/7/2026 18:28  Mis à jour: 24/7/2026 18:28
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4982
    Karma: 3496
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     6 
    Koreusity n° 600 !!!
    EmpereurZorg
    Posté le: 24/7/2026 19:06  Mis à jour: 24/7/2026 19:06
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 164
    Karma: 423
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     5 
    Belle longévité, bravo et merci Koreus !
    Tatax
    Posté le: 24/7/2026 20:14  Mis à jour: 24/7/2026 20:14
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 22/5/2026
    Envois: 6
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     2 
    La 600ème Koreusity, 23 minutes de vidéos prises aux 4 coins du globe pour notre plus grand plaisir, merci.
    Le petit nerveux a 11:11 doit pas être tout jeune 🙂
    Vassili44
    Posté le: 24/7/2026 20:36  Mis à jour: 24/7/2026 20:36
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/8/2020
    Envois: 2039
    Karma: 2666
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     2 
    600 !!!!!!! Super merci Koreus !
    avalon471
    Posté le: 24/7/2026 21:04  Mis à jour: 24/7/2026 21:04
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2218
    Karma: 1774
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     2 
    Je vous laisse,je vais faire un tour au marché..
    Bricci
    Posté le: 25/7/2026 1:20  Mis à jour: 25/7/2026 1:20
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 3263
    Karma: 11393
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     0 
    @avalon471 Mais comme je te comprends ! 😉
    FanfanLaTulipe
    Posté le: 25/7/2026 8:26  Mis à jour: 25/7/2026 8:26
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 18/8/2017
    Envois: 688
    Karma: 389
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     1 
    23 minutes. Wahou !

    Bravo pour ce 600e Koreusity et longue vie à Koreus !
    mikey0174
    Posté le: 25/7/2026 10:37  Mis à jour: 25/7/2026 10:38
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/12/2004
    Envois: 215
    Karma: 131
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     1 
    600eme
    je poste pas beaucoup mais fallait marquer le coup
    super
    😃
    LutinFie
    Posté le: 25/7/2026 19:12  Mis à jour: 25/7/2026 19:12
    #9
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     1 
    23 minutes de vidéos !!!! 🤩🥳🎊🎉 Merciiii @Koreus ! 😎👌
    Odrade
    Posté le: 26/7/2026 19:08  Mis à jour: 26/7/2026 19:08
    #10
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 5/8/2018
    Envois: 5
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     0 
    Yey ! Merci pour les partages et bravo pour le numéro 600 !
    Kaeleak
    Posté le: 27/7/2026 20:29  Mis à jour: 27/7/2026 20:29
    #11
    Diabolique
    Inscrit le: 6/9/2012
    Envois: 666
    Karma: 277
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     0 
    GG 600ème !
    Vive Koreus et vive Koreusity !
    Poulpy
    Posté le: 6/8/2026 18:34  Mis à jour: 6/8/2026 18:34
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/9/2007
    Envois: 697
    Karma: 93
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos...
     0 
    Putain, 5 ans ! euuuh pardon, 600 épisodes !!

    600 mercis !!

    Je ne sais pas si ca existe, mais y a-t-il une vidéo de toi qui explique ta vie, ton oeuvre, les origines de koreus toussa ?

    Merci d'être le + vieux site que je visite encore régulièrement ( pcq il est encore en ligne surtout ^^ , avec adsl-bc )

    WIth love,
    Poulpy ( ce pseudo choisi il y a loooongtemps mais qui me fait toujours rire)
    Haut de page Haut  
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