Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos insolites

La 600ème Koreusity, 23 minutes de vidéos prises aux 4 coins du globe pour notre plus grand plaisir, merci.Le petit nerveux a 11:11 doit pas être tout jeune

Yey ! Merci pour les partages et bravo pour le numéro 600 !

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