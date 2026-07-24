Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°600 un zap de 92 vidéos insolites
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 92 vidéos compilées en 23 minutes avec des fails en série.
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Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (23mn20s) : Koreusity n°600
Videos:
01 - Dauphin friendly - [vidéo]
02 - Boulot de dingue ! - [vidéo]
03 - Où qu'il est l'écouteur ? - [vidéo]
04 - Coucouuuuu ! - [vidéo]
05 - Mal supporter le bazar des autres - [vidéo]
06 - Galettes de la mer - [vidéo]
07 - Moustiques dansants - [vidéo]
08 - Clopes à chiens - [vidéo]
09 - I'm like a bird - [vidéo]
10 - Poisson de sable - [vidéo]
11 - Nouvelle expression : s'en brosser le crocodile albinos - [vidéo]
12 - Un ours polaire chasse un beluga - [vidéo]
13 - Des orques chassent un poisson-lune - [vidéo]
14 - Rituel de femmes Tchadiennes - [vidéo]
15 - Deliveroo version chinoise avec un exosquelette pour courir vite - [vidéo]
16 - Si ça c’est se chausser, comment fait-elle pour se faire les ongles ? - [vidéo]
17 - Ne pas les engrainer - [vidéo]
18 - Clientèle très chic dans un hôtel - [vidéo]
19 - Ce que voit un pilote de ligne a l'atterrissage - [vidéo]
20 - Chariotte à toutou - [vidéo]
21 - Pourquoi on dépense trop au marché - [vidéo]
22 - Merci, mais casse-toi ! - [vidéo]
23 - Melaniia Tur, une femme très souple - [vidéo]
24 - Faire une démonstration d'un pas de danse dans son salon - [vidéo]
25 - Dessiner des triangles sur la moquette avec un aspirateur - [vidéo]
26 - Traverser d'un cours d'eau sur un fil avec un bidon sur la tête - [vidéo]
27 - Le dernier chippendale - [vidéo]
28 - Gros doudou - [vidéo]
29 - Définition de goulu - [vidéo]
30 - Chaud la cheville - [vidéo]
31 - Poule alcoolique - [vidéo]
32 - Une moto grimpe un mur - [vidéo]
33 - Chat bien éduqué - [vidéo]
34 - Petit prout pendant l’effort - [vidéo]
35 - Ours malin - [vidéo]
36 - Grosse en colère - [vidéo]
37 - Sol hydrofugé - [vidéo]
38 - Donner son médicament à un pigeon - [vidéo]
39 - Un couple saute sur un coussin d'air pour satelliser un plongeur - [vidéo]
40 - Le Mandalorian contre l'homme invisible aux wc - [vidéo]
41 - Tout petit sombrero - [vidéo]
42 - Et hop tout le monde dégage de la bouée tractée! - [vidéo]
43 - Ours d’altitude - [vidéo]
44 - Perroquet nu - [vidéo]
45 - Pente raide en VTT - [vidéo]
46 - Casoar bavard - [vidéo]
47 - Chouette costaude - [vidéo]
48 - Performance en gymnastique - [vidéo]
49 - Valeureux mais malheureux - [vidéo]
50 - Gardien de but unijambiste - [vidéo]
51 - Un chien fait du tobogan - [vidéo]
52 - Ventouse spéciale pour déboucher les toilettes - [vidéo]
53 - Avoir une confiance absolue dans la solidité de son jean - [vidéo]
54 - Comment les camions tournent en Asie - [vidéo]
55 - Plonger dans un seau d'eau - [vidéo]
56 - Un perroquet fait un solo de guitare - [vidéo]
57 - Breakdance robot-parkinson style - [vidéo]
58 - Finale Argentine - Espagne : passer des larmes aux rires - [vidéo]
59 - Lézard souriant - [vidéo]
60 - Saut de taureau impressionnant - [vidéo]
61 - Grosse épée enflammée - [vidéo]
62 - Changer 1 portière et se tromper de modèle - [vidéo]
63 - Un avion qui passe sous un ballon sonde - [vidéo]
64 - Une ourse chasse un tigre en Inde - [vidéo]
65 - Fast and furious pour ciseler une amande - [vidéo]
66 - Wheeling à deux sur une moto fail - [vidéo]
67 - Costume de squelette de dinosaure pour enfants - [vidéo]
68 - Viser quelqu'un avec un élastique. Karma. - [vidéo]
69 - La peur de la raie - [vidéo]
70 - Pas de place à l'erreur - Roulette russe à vélo - [vidéo]
71 - Un collier nid de guêpes - [vidéo]
72 - Barman pas très doué pour faire les cocktails - [vidéo]
73 - Un vélo surlequel tu pédale avec la selle - [vidéo]
74 - Technique efficace pour la course en sac - [vidéo]
75 - Catapulte à enfant - [vidéo]
76 - Entrainement militaire bizare - [vidéo]
77 - Bar à chiens - Chiens de comptoir - [vidéo]
78 - Cette femme transpire beaucoup - [vidéo]
79 - Encore la faute des motards… - [vidéo]
80 - Chat tordu - [vidéo]
81 - Faire sa toilette dans la rivière... - [vidéo]
82 - Entraide à la salle de muscu - [vidéo]
83 - Trier des grains de riz - [vidéo]
84 - Mamie fait du parkour - [vidéo]
85 - Aider sa copine à enlever sa ceinture de sécurité - [vidéo]
86 - Attraper la coupe du monde - [vidéo]
87 - Tiens et si j'utilisais un briquet comme boucle d'oreille et que je l'allumais pour voir? - [vidéo]
88 - Hep hep hep ! - [vidéo]
89 - Ne pas maîtriser son VTT - [vidéo]
90 - Ne pas maîtriser sa mini moto - [vidéo]
91 - Vous l'avez ? - [vidéo]
92 - Glace aromatisée à la raie - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
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