Vidéo : Une biche échappe aux flammes d'une incendie en Gironde

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Toto769
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Posté le: 25/7/2026 11:44 Mis à jour: 25/7/2026 11:44
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Je viens d'arriver
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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Citation :
Sans hésiter, les soldats du feu dirigent leur lance vers l’animal pour le rafraîchir et l’aider à récupérer avant qu’il ne reprenne sa fuite.
Peut être aussi et principalement pour ne pas qu'elle propage le feu au bois voisin?
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Crazy-13
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Posté le: 25/7/2026 11:58 Mis à jour: 25/7/2026 11:58
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Je poste trop
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
0
Pas sur qu'elle ait apprécié de se faire ainsi violemment arroser à bout portant, sur un corps éventuellement brûlé à vif par endroit.
Si on a pas la suite de l'histoire, c'est certainement qu'elle est parti mourir plus loin.
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gnarf2
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Posté le: 25/7/2026 12:19 Mis à jour: 25/7/2026 12:19
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Je suis accro
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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@Crazy-13 Team verre à moitié plein?
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Mopimoi
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Posté le: 25/7/2026 12:23 Mis à jour: 25/7/2026 12:23
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Je suis accro
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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Citation :
@Crazy-13
Si on a pas la suite de l'histoire, c'est certainement qu'elle est parti mourir plus loin.
Euh, tu t'attendais à ce qu'elle reste prendre un café avec les pompiers ?
On n'a pas la suite de l'histoire parce qu'elle s'est barrée, c'est tout.
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the_game
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Posté le: 25/7/2026 12:49 Mis à jour: 25/7/2026 12:49
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Je viens d'arriver
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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yen a une autre qui ose pas sauter les flammes..
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nakag
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Posté le: 25/7/2026 13:06 Mis à jour: 25/7/2026 17:08
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Je suis accro
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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@Crazy-13
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Crazy-13
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Posté le: 25/7/2026 13:22 Mis à jour: 25/7/2026 13:22
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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Sp6men10
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Posté le: 25/7/2026 15:10 Mis à jour: 25/7/2026 15:10
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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Crazy-13
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Posté le: 25/7/2026 15:35 Mis à jour: 25/7/2026 15:35
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Je poste trop
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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Que vous êtes tendu les gens, on ne vie pas dans le monde des Bisounours, faut être réaliste.
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NoloZ
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Posté le: 25/7/2026 16:23 Mis à jour: 25/7/2026 16:23
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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@Crazy-13 On ne peut que saluer l'effort des personnes qui donnent leur vie (littéralement pour certains) pour protéger les nôtres, leur jeter la pierre et chercher le mal partout comme tu le fais est juste stupide.
Force et infinie gratitude à tous les pompiers !
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Sp6men10
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Posté le: 25/7/2026 18:20 Mis à jour: 25/7/2026 18:20
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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Citation :
@Crazy-13
Que vous êtes tendu les gens, on ne vie pas dans le monde des Bisounours, faut être réaliste.
Répartie typique de quelqu'un qui n'est pas foutu de se remettre en question et d'assumer qu'il est débile.
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Crazy-13
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Posté le: 25/7/2026 18:43 Mis à jour: 25/7/2026 18:43
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Je poste trop
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
13
Ouais bon, je pose les armes et je fais mon mea culpa.
Juste pour vous expliquer d'où venait mon tout premier commentaire : j'ai moi-même été gravement brûlé par le passé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite pensé à la douleur atroce que c'est de se prendre de la flotte à pleine puissance sur des plaies à vif. C'est vraiment ça qui m'a fait réagir à chaud.
Par contre, j'avoue que la deuxième partie de mon message, ma vanne sur le fait qu'elle aille 'rôtir' et l'image que j'ai postée ensuite, c'était complètement foireux et de très mauvais goût. J'ai voulu jouer la carte de l'humour noir pour me rattraper et je me suis juste enterré tout seul. J'assume d'avoir été débile sur le coup.
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Vassili44
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Posté le: 25/7/2026 20:29 Mis à jour: 25/7/2026 20:29
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Je masterise !
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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C'est clair que les gens sont à cran de ouf ici.... On dirait que tu as tué quelqu'un.
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ThomGamer
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Posté le: 26/7/2026 8:12 Mis à jour: 26/7/2026 8:18
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Je suis accro
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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@Crazy-13
Les animaux et surtout les sangliers font partie des éléments (rares) de propagation du feu, leurs poils crament bien et un sanglier bah ça fonce tête baisée.
Je pense que les pompiers ont voulu aider la biche mais aussi éviter de se retrouver avec un feu derrière leur ligne.
Maintenant ça reste très rare mais je pense qu'ils ont pas trop le temps de réfléchir donc ils arrosent.
Sinon niveau ultime de cruauté, des pyromanes utilisaient des chats pour propager des incendies en leur attachant des morceaux de tissu imbibés d'essence... Ça a été rapporté dans plusieurs articles mais sans être totalement prouvé mais vu la débilité des pyromanes, ça pourrait être possible.. '
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cecileDEtroyes
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Posté le: 26/7/2026 9:55 Mis à jour: 26/7/2026 9:55
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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Mince alors je suis déjà trop vielle
@Koreus : C'est la langue que les vieux cons ne peuvent pas comprendre
Une biche échappe aux flammes d'une incendie en Gironde
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Chrys77
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Posté le: 26/7/2026 10:26 Mis à jour: 26/7/2026 10:26
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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@Crazy-13
Perso j'aime beaucoup l'humour noir, mais il n'est pas à mettre entre toutes les mains, je te renvoies à la citation de Desproges:
On peut rire de tout mais pas avec tout le monde
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NoloZ
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Posté le: 26/7/2026 11:00 Mis à jour: 26/7/2026 11:00
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Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
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Citation :
@cecileDEtroyes
Mince alors je suis déjà trop vielle
Tu es une vielle à roue ?
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