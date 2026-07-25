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Vidéo : Une biche échappe aux flammes d'une incendie en Gironde

Posté par Bricci le 25/7/2026 10:36:23

vidéo biche incendie foret feu flamme gironde pompier
Les pompiers interrompent un instant leur combat contre les flammes pour venir en aide à une chevrette.




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  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Mopimoi
    Posté le: 25/7/2026 12:23  Mis à jour: 25/7/2026 12:23
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 685
    Karma: 3697
    Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     19 
    Citation :

    @Crazy-13
    Si on a pas la suite de l'histoire, c'est certainement qu'elle est parti mourir plus loin.

    Euh, tu t'attendais à ce qu'elle reste prendre un café avec les pompiers ?

    On n'a pas la suite de l'histoire parce qu'elle s'est barrée, c'est tout.
    Crazy-13
    Posté le: 25/7/2026 18:43  Mis à jour: 25/7/2026 18:43
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87597
    Karma: 10079
    Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     13 
    Ouais bon, je pose les armes et je fais mon mea culpa.
    Juste pour vous expliquer d'où venait mon tout premier commentaire : j'ai moi-même été gravement brûlé par le passé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite pensé à la douleur atroce que c'est de se prendre de la flotte à pleine puissance sur des plaies à vif. C'est vraiment ça qui m'a fait réagir à chaud.
    Par contre, j'avoue que la deuxième partie de mon message, ma vanne sur le fait qu'elle aille 'rôtir' et l'image que j'ai postée ensuite, c'était complètement foireux et de très mauvais goût. J'ai voulu jouer la carte de l'humour noir pour me rattraper et je me suis juste enterré tout seul. J'assume d'avoir été débile sur le coup.

    17 commentaires

    Auteur Conversation
    Toto769
    Posté le: 25/7/2026 11:44  Mis à jour: 25/7/2026 11:44
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 28/11/2006
    Envois: 80
    Karma: 98
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     4 
    Citation :
    Sans hésiter, les soldats du feu dirigent leur lance vers l’animal pour le rafraîchir et l’aider à récupérer avant qu’il ne reprenne sa fuite.

    Peut être aussi et principalement pour ne pas qu'elle propage le feu au bois voisin?
    Crazy-13
    Posté le: 25/7/2026 11:58  Mis à jour: 25/7/2026 11:58
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87597
    Karma: 10079
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    Pas sur qu'elle ait apprécié de se faire ainsi violemment arroser à bout portant, sur un corps éventuellement brûlé à vif par endroit.
    Si on a pas la suite de l'histoire, c'est certainement qu'elle est parti mourir plus loin.
    gnarf2
    Posté le: 25/7/2026 12:19  Mis à jour: 25/7/2026 12:19
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/4/2019
    Envois: 889
    Karma: 1622
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    @Crazy-13 Team verre à moitié plein?
    Mopimoi
    Posté le: 25/7/2026 12:23  Mis à jour: 25/7/2026 12:23
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 685
    Karma: 3697
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     19 
    Citation :

    @Crazy-13
    Si on a pas la suite de l'histoire, c'est certainement qu'elle est parti mourir plus loin.

    Euh, tu t'attendais à ce qu'elle reste prendre un café avec les pompiers ?

    On n'a pas la suite de l'histoire parce qu'elle s'est barrée, c'est tout.
    the_game
    Posté le: 25/7/2026 12:49  Mis à jour: 25/7/2026 12:49
    #5
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 10/7/2017
    Envois: 4
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    yen a une autre qui ose pas sauter les flammes..
    nakag
    Posté le: 25/7/2026 13:06  Mis à jour: 25/7/2026 17:08
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 997
    Karma: 2284
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    @Crazy-13
    Crazy-13
    Posté le: 25/7/2026 13:22  Mis à jour: 25/7/2026 13:22
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87597
    Karma: 10079
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    @nakag tu as raison, je me suis mal exprimé, je n'aurais pas dû dire "mourir" plus loin, mais "Rôtir" plus loin. 🔥🔥🦌🔥🔥
    😈
    Sp6men10
    Posté le: 25/7/2026 15:10  Mis à jour: 25/7/2026 15:10
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2010
    Envois: 230
    Karma: 381
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     2 
    Citation :

    @Crazy-13
    @nakag tu as raison, je me suis mal exprimé, je n'aurais pas dû dire "mourir" plus loin, mais "Rôtir" plus loin. 🔥🔥🦌🔥🔥
    😈


    Débile...
    Crazy-13
    Posté le: 25/7/2026 15:35  Mis à jour: 25/7/2026 15:35
    #9
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87597
    Karma: 10079
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    Que vous êtes tendu les gens, on ne vie pas dans le monde des Bisounours, faut être réaliste.
    NoloZ
    Posté le: 25/7/2026 16:23  Mis à jour: 25/7/2026 16:23
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 28/1/2021
    Envois: 200
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     2 
    @Crazy-13 On ne peut que saluer l'effort des personnes qui donnent leur vie (littéralement pour certains) pour protéger les nôtres, leur jeter la pierre et chercher le mal partout comme tu le fais est juste stupide.

    Force et infinie gratitude à tous les pompiers !
    Sp6men10
    Posté le: 25/7/2026 18:20  Mis à jour: 25/7/2026 18:20
    #11
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2010
    Envois: 230
    Karma: 381
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     1 
    Citation :

    @Crazy-13
    Que vous êtes tendu les gens, on ne vie pas dans le monde des Bisounours, faut être réaliste.


    Répartie typique de quelqu'un qui n'est pas foutu de se remettre en question et d'assumer qu'il est débile.
    Crazy-13
    Posté le: 25/7/2026 18:43  Mis à jour: 25/7/2026 18:43
    #12
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87597
    Karma: 10079
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     13 
    Ouais bon, je pose les armes et je fais mon mea culpa.
    Juste pour vous expliquer d'où venait mon tout premier commentaire : j'ai moi-même été gravement brûlé par le passé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite pensé à la douleur atroce que c'est de se prendre de la flotte à pleine puissance sur des plaies à vif. C'est vraiment ça qui m'a fait réagir à chaud.
    Par contre, j'avoue que la deuxième partie de mon message, ma vanne sur le fait qu'elle aille 'rôtir' et l'image que j'ai postée ensuite, c'était complètement foireux et de très mauvais goût. J'ai voulu jouer la carte de l'humour noir pour me rattraper et je me suis juste enterré tout seul. J'assume d'avoir été débile sur le coup.
    Vassili44
    Posté le: 25/7/2026 20:29  Mis à jour: 25/7/2026 20:29
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/8/2020
    Envois: 2039
    Karma: 2666
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     3 
    C'est clair que les gens sont à cran de ouf ici.... On dirait que tu as tué quelqu'un.
    ThomGamer
    Posté le: 26/7/2026 8:12  Mis à jour: 26/7/2026 8:18
    #14
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1990
    Karma: 4042
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    @Crazy-13

    Les animaux et surtout les sangliers font partie des éléments (rares) de propagation du feu, leurs poils crament bien et un sanglier bah ça fonce tête baisée.

    Je pense que les pompiers ont voulu aider la biche mais aussi éviter de se retrouver avec un feu derrière leur ligne.

    Maintenant ça reste très rare mais je pense qu'ils ont pas trop le temps de réfléchir donc ils arrosent.

    Sinon niveau ultime de cruauté, des pyromanes utilisaient des chats pour propager des incendies en leur attachant des morceaux de tissu imbibés d'essence... Ça a été rapporté dans plusieurs articles mais sans être totalement prouvé mais vu la débilité des pyromanes, ça pourrait être possible.. '
    cecileDEtroyes
    Posté le: 26/7/2026 9:55  Mis à jour: 26/7/2026 9:55
    #15
    Je m'installe
    Inscrit le: 25/9/2012
    Envois: 168
    Karma: 100
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    Mince alors je suis déjà trop vielle

    @Koreus : C'est la langue que les vieux cons ne peuvent pas comprendre

    Une biche échappe aux flammes d'une incendie en Gironde
    Chrys77
    Posté le: 26/7/2026 10:26  Mis à jour: 26/7/2026 10:26
    #16
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4987
    Karma: 3497
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    @Crazy-13
    Perso j'aime beaucoup l'humour noir, mais il n'est pas à mettre entre toutes les mains, je te renvoies à la citation de Desproges:
    On peut rire de tout mais pas avec tout le monde
    NoloZ
    Posté le: 26/7/2026 11:00  Mis à jour: 26/7/2026 11:00
    #17
    Je m'installe
    Inscrit le: 28/1/2021
    Envois: 200
     Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ...
     0 
    Citation :

    @cecileDEtroyes
    Mince alors je suis déjà trop vielle


    Tu es une vielle à roue ?

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