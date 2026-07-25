

Vidéo : Une biche échappe aux flammes d'une incendie en Gironde Posté par Bricci

Les pompiers interrompent un instant leur combat contre les flammes pour venir en aide à une chevrette.



Vidéo (14s) : Une biche quitte une forêt en feu (Gironde)





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 685 Karma: 3697 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 19

@Crazy-13

Si on a pas la suite de l'histoire, c'est certainement qu'elle est parti mourir plus loin.

Euh, tu t'attendais à ce qu'elle reste prendre un café avec les pompiers ?



On n'a pas la suite de l'histoire parce qu'elle s'est barrée, c'est tout. Citation :Euh, tu t'attendais à ce qu'elle reste prendre un café avec les pompiers ?On n'a pas la suite de l'histoire parce qu'elle s'est barrée, c'est tout. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87597 Karma: 10079 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 13 Ouais bon, je pose les armes et je fais mon mea culpa.

Juste pour vous expliquer d'où venait mon tout premier commentaire : j'ai moi-même été gravement brûlé par le passé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite pensé à la douleur atroce que c'est de se prendre de la flotte à pleine puissance sur des plaies à vif. C'est vraiment ça qui m'a fait réagir à chaud.

Par contre, j'avoue que la deuxième partie de mon message, ma vanne sur le fait qu'elle aille 'rôtir' et l'image que j'ai postée ensuite, c'était complètement foireux et de très mauvais goût. J'ai voulu jouer la carte de l'humour noir pour me rattraper et je me suis juste enterré tout seul. J'assume d'avoir été débile sur le coup.

17 commentaires Auteur Conversation Toto769 Je viens d'arriver Inscrit le: 28/11/2006 Envois: 80 Karma: 98 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 4 Sans hésiter, les soldats du feu dirigent leur lance vers l’animal pour le rafraîchir et l’aider à récupérer avant qu’il ne reprenne sa fuite.

Peut être aussi et principalement pour ne pas qu'elle propage le feu au bois voisin? Citation :Peut être aussi et principalement pour ne pas qu'elle propage le feu au bois voisin? Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87597 Karma: 10079 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0 Pas sur qu'elle ait apprécié de se faire ainsi violemment arroser à bout portant, sur un corps éventuellement brûlé à vif par endroit.

Si on a pas la suite de l'histoire, c'est certainement qu'elle est parti mourir plus loin. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 889 Karma: 1622 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0 @Crazy-13 Team verre à moitié plein? Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 685 Karma: 3697 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 19

@Crazy-13

Si on a pas la suite de l'histoire, c'est certainement qu'elle est parti mourir plus loin.

Euh, tu t'attendais à ce qu'elle reste prendre un café avec les pompiers ?



On n'a pas la suite de l'histoire parce qu'elle s'est barrée, c'est tout. Citation :Euh, tu t'attendais à ce qu'elle reste prendre un café avec les pompiers ?On n'a pas la suite de l'histoire parce qu'elle s'est barrée, c'est tout. the_game Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 4 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0 yen a une autre qui ose pas sauter les flammes.. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 997 Karma: 2284 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0 Crazy-13

Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87597 Karma: 10079 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0 nakag tu as raison, je me suis mal exprimé, je n'aurais pas dû dire "mourir" plus loin, mais "Rôtir" plus loin.

tu as raison, je me suis mal exprimé, je n'aurais pas dû dire "mourir" plus loin, mais "Rôtir" plus loin. Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 230 Karma: 381 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 2

@Crazy-13

@nakag tu as raison, je me suis mal exprimé, je n'aurais pas dû dire "mourir" plus loin, mais "Rôtir" plus loin.





Débile... Citation :Débile... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87597 Karma: 10079 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0

Que vous êtes tendu les gens, on ne vie pas dans le monde des Bisounours, faut être réaliste. NoloZ Je m'installe Inscrit le: 28/1/2021 Envois: 200 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 2 @Crazy-13 On ne peut que saluer l'effort des personnes qui donnent leur vie (littéralement pour certains) pour protéger les nôtres, leur jeter la pierre et chercher le mal partout comme tu le fais est juste stupide.



Force et infinie gratitude à tous les pompiers ! Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 230 Karma: 381 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 1

@Crazy-13

Que vous êtes tendu les gens, on ne vie pas dans le monde des Bisounours, faut être réaliste.





Répartie typique de quelqu'un qui n'est pas foutu de se remettre en question et d'assumer qu'il est débile. Citation :Répartie typique de quelqu'un qui n'est pas foutu de se remettre en question et d'assumer qu'il est débile. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87597 Karma: 10079 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 13 Ouais bon, je pose les armes et je fais mon mea culpa.

Juste pour vous expliquer d'où venait mon tout premier commentaire : j'ai moi-même été gravement brûlé par le passé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite pensé à la douleur atroce que c'est de se prendre de la flotte à pleine puissance sur des plaies à vif. C'est vraiment ça qui m'a fait réagir à chaud.

Par contre, j'avoue que la deuxième partie de mon message, ma vanne sur le fait qu'elle aille 'rôtir' et l'image que j'ai postée ensuite, c'était complètement foireux et de très mauvais goût. J'ai voulu jouer la carte de l'humour noir pour me rattraper et je me suis juste enterré tout seul. J'assume d'avoir été débile sur le coup. Vassili44 Je masterise ! Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 2039 Karma: 2666 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 3 C'est clair que les gens sont à cran de ouf ici.... On dirait que tu as tué quelqu'un. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1990 Karma: 4042 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0 @Crazy-13



Les animaux et surtout les sangliers font partie des éléments (rares) de propagation du feu, leurs poils crament bien et un sanglier bah ça fonce tête baisée.



Je pense que les pompiers ont voulu aider la biche mais aussi éviter de se retrouver avec un feu derrière leur ligne.



Maintenant ça reste très rare mais je pense qu'ils ont pas trop le temps de réfléchir donc ils arrosent.



Sinon niveau ultime de cruauté, des pyromanes utilisaient des chats pour propager des incendies en leur attachant des morceaux de tissu imbibés d'essence... Ça a été rapporté dans plusieurs articles mais sans être totalement prouvé mais vu la débilité des pyromanes, ça pourrait être possible.. ' cecileDEtroyes Je m'installe Inscrit le: 25/9/2012 Envois: 168 Karma: 100 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0 Mince alors je suis déjà trop vielle



@ Koreus : C'est la langue que les vieux cons ne peuvent pas comprendre



Une biche échappe aux flammes d'une incendie en Gironde Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 4987 Karma: 3497 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0 @Crazy-13

Perso j'aime beaucoup l'humour noir, mais il n'est pas à mettre entre toutes les mains, je te renvoies à la citation de Desproges:

On peut rire de tout mais pas avec tout le monde NoloZ Je m'installe Inscrit le: 28/1/2021 Envois: 200 Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... Re: Une biche échappe aux flammes d'une incendie en ... 0

@cecileDEtroyes

Mince alors je suis déjà trop vielle



Tu es une vielle à roue ?



Citation :Tu es une vielle à roue ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.